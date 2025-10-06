TőzsdeDEX+
A(z) élő Mavryk Network ár ma 0.0244 USD. Kövesd nyomon a(z) MVRK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MVRK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MVRK

MVRK árinformációk

Mi a(z) MVRK

MVRK fehér könyv

MVRK hivatalos webhely

MVRK tokenomikai adatai

MVRK árelőrejelzés

MVRK előzmények

MVRK Vásárlási útmutató

MVRK-fiat valutaváltó

MVRK spot

Mavryk Network Logó

Mavryk Network árfolyam(MVRK)

1 MVRK-USD élő ár:

$0.0244
-1.21%1D
-1.21%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:18 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0242
$ 0.0242$ 0.0242
24h alacsony
$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252
24h magas

$ 0.0242
$ 0.0242$ 0.0242

$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252

--
----

--
----

-0.82%

-1.21%

-39.00%

-39.00%

Mavryk Network (MVRK) valós idejű ár: $ 0.0244. Az elmúlt 24 órában, a(z)MVRK legalacsonyabb ára $ 0.0242, legmagasabb ára pedig $ 0.0252 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MVRK valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MVRK változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, -1.21% az elmúlt 24 órában, és -39.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mavryk Network (MVRK) piaci információk

--
----

$ 1.51K
$ 1.51K$ 1.51K

$ 24.40M
$ 24.40M$ 24.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

A(z) Mavryk Network jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.51K. A(z) MVRK keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.40M.

Mavryk Network (MVRK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Mavryk Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000299-1.21%
30 nap$ -0.0486-66.58%
60 nap$ -0.0006-2.40%
90 nap$ -0.0006-2.40%
Mavryk Network árváltozása ma

A mai napon a(z) MVRK ára $ -0.000299 (-1.21%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Mavryk Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0486 (-66.58%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Mavryk Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MVRK ára $ -0.0006 (-2.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Mavryk Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0006 (-2.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Mavryk Network (MVRK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Mavryk Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Mavryk Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MVRK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Mavryk Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Mavryk Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Mavryk Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mavryk Network (MVRK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mavryk Network (MVRK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mavryk Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mavryk Network árelőrejelzését most!

Mavryk Network (MVRK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mavryk Network (MVRK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MVRK token kapcsán!

Hogyan vásárolj Mavryk Network (MVRK)

A következőt szeretnél vásárolni: Mavryk Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Mavryk Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MVRK helyi valutákra

1 Mavryk Network(MVRK) - VND
642.086
1 Mavryk Network(MVRK) - AUD
A$0.037088
1 Mavryk Network(MVRK) - GBP
0.018544
1 Mavryk Network(MVRK) - EUR
0.020984
1 Mavryk Network(MVRK) - USD
$0.0244
1 Mavryk Network(MVRK) - MYR
RM0.102236
1 Mavryk Network(MVRK) - TRY
1.026264
1 Mavryk Network(MVRK) - JPY
¥3.7576
1 Mavryk Network(MVRK) - ARS
ARS$35.362188
1 Mavryk Network(MVRK) - RUB
1.974204
1 Mavryk Network(MVRK) - INR
2.169404
1 Mavryk Network(MVRK) - IDR
Rp406.666504
1 Mavryk Network(MVRK) - PHP
1.436184
1 Mavryk Network(MVRK) - EGP
￡E.1.154364
1 Mavryk Network(MVRK) - BRL
R$0.131028
1 Mavryk Network(MVRK) - CAD
C$0.03416
1 Mavryk Network(MVRK) - BDT
2.973384
1 Mavryk Network(MVRK) - NGN
35.259952
1 Mavryk Network(MVRK) - COP
$94.573424
1 Mavryk Network(MVRK) - ZAR
R.0.423096
1 Mavryk Network(MVRK) - UAH
1.019676
1 Mavryk Network(MVRK) - TZS
T.Sh.59.803912
1 Mavryk Network(MVRK) - VES
Bs5.3924
1 Mavryk Network(MVRK) - CLP
$22.936
1 Mavryk Network(MVRK) - PKR
Rs6.882752
1 Mavryk Network(MVRK) - KZT
12.882712
1 Mavryk Network(MVRK) - THB
฿0.792024
1 Mavryk Network(MVRK) - TWD
NT$0.751032
1 Mavryk Network(MVRK) - AED
د.إ0.089548
1 Mavryk Network(MVRK) - CHF
Fr0.01952
1 Mavryk Network(MVRK) - HKD
HK$0.189588
1 Mavryk Network(MVRK) - AMD
֏9.312748
1 Mavryk Network(MVRK) - MAD
.د.م0.225456
1 Mavryk Network(MVRK) - MXN
$0.452864
1 Mavryk Network(MVRK) - SAR
ريال0.091256
1 Mavryk Network(MVRK) - ETB
Br3.74906
1 Mavryk Network(MVRK) - KES
KSh3.143452
1 Mavryk Network(MVRK) - JOD
د.أ0.0172996
1 Mavryk Network(MVRK) - PLN
0.090036
1 Mavryk Network(MVRK) - RON
лв0.107604
1 Mavryk Network(MVRK) - SEK
kr0.2318
1 Mavryk Network(MVRK) - BGN
лв0.041236
1 Mavryk Network(MVRK) - HUF
Ft8.212552
1 Mavryk Network(MVRK) - CZK
0.515328
1 Mavryk Network(MVRK) - KWD
د.ك0.0074664
1 Mavryk Network(MVRK) - ILS
0.0793
1 Mavryk Network(MVRK) - BOB
Bs0.168116
1 Mavryk Network(MVRK) - AZN
0.04148
1 Mavryk Network(MVRK) - TJS
SM0.223992
1 Mavryk Network(MVRK) - GEL
0.066124
1 Mavryk Network(MVRK) - AOA
Kz22.323804
1 Mavryk Network(MVRK) - BHD
.د.ب0.00915
1 Mavryk Network(MVRK) - BMD
$0.0244
1 Mavryk Network(MVRK) - DKK
kr0.158112
1 Mavryk Network(MVRK) - HNL
L0.640012
1 Mavryk Network(MVRK) - MUR
1.116056
1 Mavryk Network(MVRK) - NAD
$0.421876
1 Mavryk Network(MVRK) - NOK
kr0.246928
1 Mavryk Network(MVRK) - NZD
$0.042456
1 Mavryk Network(MVRK) - PAB
B/.0.0244
1 Mavryk Network(MVRK) - PGK
K0.10248
1 Mavryk Network(MVRK) - QAR
ر.ق0.088572
1 Mavryk Network(MVRK) - RSD
дин.2.46806
1 Mavryk Network(MVRK) - UZS
soʻm293.975836
1 Mavryk Network(MVRK) - ALL
L2.037156
1 Mavryk Network(MVRK) - ANG
ƒ0.043676
1 Mavryk Network(MVRK) - AWG
ƒ0.043676
1 Mavryk Network(MVRK) - BBD
$0.0488
1 Mavryk Network(MVRK) - BAM
KM0.040992
1 Mavryk Network(MVRK) - BIF
Fr71.5408
1 Mavryk Network(MVRK) - BND
$0.031476
1 Mavryk Network(MVRK) - BSD
$0.0244
1 Mavryk Network(MVRK) - JMD
$3.90522
1 Mavryk Network(MVRK) - KHR
97.6
1 Mavryk Network(MVRK) - KMF
Fr10.3944
1 Mavryk Network(MVRK) - LAK
530.434772
1 Mavryk Network(MVRK) - LKR
රු7.407352
1 Mavryk Network(MVRK) - MDL
L0.413824
1 Mavryk Network(MVRK) - MGA
Ar109.41692
1 Mavryk Network(MVRK) - MOP
P0.194712
1 Mavryk Network(MVRK) - MVR
0.37332
1 Mavryk Network(MVRK) - MWK
MK42.21444
1 Mavryk Network(MVRK) - MZN
MT1.55916
1 Mavryk Network(MVRK) - NPR
रु3.451136
1 Mavryk Network(MVRK) - PYG
171.8248
1 Mavryk Network(MVRK) - RWF
Fr35.3556
1 Mavryk Network(MVRK) - SBD
$0.200812
1 Mavryk Network(MVRK) - SCR
0.352336
1 Mavryk Network(MVRK) - SRD
$0.9394
1 Mavryk Network(MVRK) - SVC
$0.212768
1 Mavryk Network(MVRK) - SZL
L0.421632
1 Mavryk Network(MVRK) - TMT
m0.0854
1 Mavryk Network(MVRK) - TND
د.ت0.071736
1 Mavryk Network(MVRK) - TTD
$0.1647
1 Mavryk Network(MVRK) - UGX
Sh84.7168
1 Mavryk Network(MVRK) - XAF
Fr13.8836
1 Mavryk Network(MVRK) - XCD
$0.06588
1 Mavryk Network(MVRK) - XOF
Fr13.8836
1 Mavryk Network(MVRK) - XPF
Fr2.5132
1 Mavryk Network(MVRK) - BWP
P0.326716
1 Mavryk Network(MVRK) - BZD
$0.0488
1 Mavryk Network(MVRK) - CVE
$2.324588
1 Mavryk Network(MVRK) - DJF
Fr4.3188
1 Mavryk Network(MVRK) - DOP
$1.563308
1 Mavryk Network(MVRK) - DZD
د.ج3.16102
1 Mavryk Network(MVRK) - FJD
$0.055876
1 Mavryk Network(MVRK) - GNF
Fr212.158
1 Mavryk Network(MVRK) - GTQ
Q0.186416
1 Mavryk Network(MVRK) - GYD
$5.090572
1 Mavryk Network(MVRK) - ISK
kr3.05

Mavryk Network Forrás

A(z) Mavryk Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Mavryk Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Mavryk Network

Mennyit ér ma a(z) Mavryk Network (MVRK)?
A(z) élő MVRK ár a(z) USD esetében 0.0244 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MVRK ára a(z) USD esetében?
A(z) MVRK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0244. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mavryk Network piaci plafonja?
A(z) MVRK piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MVRK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MVRK keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) MVRK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MVRK mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) MVRK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MVRK mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) MVRK kereskedési volumene?
A(z) MVRK élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.51K USD.
A(z) MVRK ára emelkedni fog idén?
A(z) MVRK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MVRK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:18 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MVRK-USD kalkulátor

Összeg

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0244 USD

MVRK kereskedés

MVRK/USDT
$0.0244
$0.0244$0.0244
-1.21%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

