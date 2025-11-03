Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés (USD)

A(z) Mavryk Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MVRK a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

MVRK vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Mavryk Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.0259 $0.0259 $0.0259 +4.85% USD Tényleges Előrejelzés Mavryk Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Mavryk Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.0259. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Mavryk Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.027195. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MVRK 2027-re jelzett ára $ 0.028554 10.25% növekedési aránnyal. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MVRK 2028-ra jelzett ára $ 0.029982 15.76% növekedési aránnyal. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MVRK 2029-es célára $ 0.031481 21.55% növekedési aránnyal. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MVRK 2030-as célára $ 0.033055 27.63% növekedési aránnyal. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Mavryk Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.053844. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Mavryk Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.087706. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.0259 0.00%

2026 $ 0.027195 5.00%

2027 $ 0.028554 10.25%

2028 $ 0.029982 15.76%

2029 $ 0.031481 21.55%

2030 $ 0.033055 27.63%

2031 $ 0.034708 34.01%

2032 $ 0.036443 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.038266 47.75%

2034 $ 0.040179 55.13%

2035 $ 0.042188 62.89%

2036 $ 0.044297 71.03%

2037 $ 0.046512 79.59%

2038 $ 0.048838 88.56%

2039 $ 0.051280 97.99%

2040 $ 0.053844 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Mavryk Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.0259 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.025903 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.025924 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.026006 0.41% Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzése ma A(z) MVRK előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.0259 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MVRK árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.025903 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MVRK árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.025924 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Mavryk Network (MVRK) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MVRK előrejelzett ára $0.026006 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Mavryk Network árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.0259$ 0.0259 $ 0.0259 Árváltozás (24 óra) +4.85% Piaci plafon ---- -- Forgalomban lévő készlet ---- -- Volumen (24H) $ 3.53K$ 3.53K $ 3.53K Volumen (24H) -- A legfrissebb MVRK ár $ 0.0259. A(z) +4.85% 24 órás változása, $ 3.53K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MVRK -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MVRK ár megtekintése

A(z) Mavryk Network (MVRK) vásárlásának módja A következőt próbálsz vásárolni: MVRK? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz MVRK pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Mavryk Network pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n! Tudd meg, hogyan vásárolhatsz MVRK pénzeszközt

Mavryk Network Korábbi ár A(z) Mavryk Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Mavryk Network jelenlegi ára 0.0259USD. A(z) Mavryk Network (MVRK) forgalomban lévő kínálata 0.00 MVRK , így piaci kapitalizációja $-- . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.07% $ 0.001600 $ 0.026 $ 0.0243

7 nap -0.39% $ -0.017 $ 0.0429 $ 0.0229

30 nap -0.63% $ -0.046000 $ 0.098 $ 0.0229 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Mavryk Network árfolyama $0.001600 értékben változott, ami 0.07% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Mavryk Network legmagasabb kereskedési értéke $0.0429 , míg a legalacsonyabb $0.0229 volt. Az árváltozás mértéke -0.39% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MVRK további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Mavryk Network -0.63% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.046000 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MVRK esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Mavryk Network teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) MVRK teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzési modul? A(z) Mavryk Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MVRK lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Mavryk Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MVRK tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Mavryk Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MVRK jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MVRK lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Mavryk Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MVRK árelőrejelzés?

MVRK Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: MVRK? Az előrejelzéseid szerint a(z) MVRK -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) MVRK árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Mavryk Network (MVRK) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MVRK ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 MVRK 2026-ban? 1 Mavryk Network (MVRK) ára ma $0.0259 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MVRK 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) MVRK előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Mavryk Network (MVRK) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MVRK 2027-ig. Mi a(z) MVRK becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Mavryk Network (MVRK) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) MVRK becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Mavryk Network (MVRK) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 MVRK 2030-ban? 1 Mavryk Network (MVRK) ára ma $0.0259 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MVRK 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) MVRK árelőrejelzése 2040-re? A(z) Mavryk Network (MVRK) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MVRK 2040-ig. Regisztráljon most