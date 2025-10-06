TőzsdeDEX+
A(z) élő Black Mirror ár ma 0.00862 USD. Kövesd nyomon a(z) MIRROR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MIRROR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MIRROR

MIRROR árinformációk

Mi a(z) MIRROR

MIRROR fehér könyv

MIRROR hivatalos webhely

MIRROR tokenomikai adatai

MIRROR árelőrejelzés

MIRROR előzmények

MIRROR Vásárlási útmutató

MIRROR-fiat valutaváltó

MIRROR spot

MIRROR USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Black Mirror Logó

Black Mirror árfolyam(MIRROR)

1 MIRROR-USD élő ár:

$0.008619
-1.57%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:09:23 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.008387
24h alacsony
$ 0.009207
24h magas

$ 0.008387
$ 0.009207
$ 0.08619121021102388
$ 0.007964296563875654
-0.42%

-1.56%

-24.38%

-24.38%

Black Mirror (MIRROR) valós idejű ár: $ 0.00862. Az elmúlt 24 órában, a(z)MIRROR legalacsonyabb ára $ 0.008387, legmagasabb ára pedig $ 0.009207 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MIRROR valaha volt legmagasabb ára $ 0.08619121021102388, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.007964296563875654 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MIRROR változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -1.56% az elmúlt 24 órában, és -24.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Black Mirror (MIRROR) piaci információk

No.2240

$ 827.32K
$ 81.64K
$ 8.62M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%

BASE

A(z) Black Mirror jelenlegi piaci plafonja $ 827.32K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 81.64K. A(z) MIRROR keringésben lévő tokenszáma 95.98M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.62M.

Black Mirror (MIRROR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Black Mirror mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00013748-1.56%
30 nap$ -0.01307-60.26%
60 nap$ -0.01138-56.90%
90 nap$ -0.01138-56.90%
Black Mirror árváltozása ma

A mai napon a(z) MIRROR ára $ -0.00013748 (-1.56%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Black Mirror 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01307 (-60.26%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Black Mirror 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MIRROR ára $ -0.01138 (-56.90%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Black Mirror 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01138 (-56.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Black Mirror (MIRROR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Black Mirror árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Black Mirror befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MIRROR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Black Mirror a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Black Mirror vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Black Mirror árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Black Mirror (MIRROR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Black Mirror (MIRROR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Black Mirror rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Black Mirror árelőrejelzését most!

Black Mirror (MIRROR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Black Mirror (MIRROR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MIRROR token kapcsán!

Hogyan vásárolj Black Mirror (MIRROR)

A következőt szeretnél vásárolni: Black Mirror? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Black Mirror eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MIRROR helyi valutákra

1 Black Mirror(MIRROR) - VND
226.8353
1 Black Mirror(MIRROR) - AUD
A$0.0131024
1 Black Mirror(MIRROR) - GBP
0.0065512
1 Black Mirror(MIRROR) - EUR
0.0074132
1 Black Mirror(MIRROR) - USD
$0.00862
1 Black Mirror(MIRROR) - MYR
RM0.0361178
1 Black Mirror(MIRROR) - TRY
0.3625572
1 Black Mirror(MIRROR) - JPY
¥1.32748
1 Black Mirror(MIRROR) - ARS
ARS$12.4746054
1 Black Mirror(MIRROR) - RUB
0.6974442
1 Black Mirror(MIRROR) - INR
0.7664042
1 Black Mirror(MIRROR) - IDR
Rp143.6666092
1 Black Mirror(MIRROR) - PHP
0.5073732
1 Black Mirror(MIRROR) - EGP
￡E.0.4078122
1 Black Mirror(MIRROR) - BRL
R$0.0462894
1 Black Mirror(MIRROR) - CAD
C$0.012068
1 Black Mirror(MIRROR) - BDT
1.0504332
1 Black Mirror(MIRROR) - NGN
12.4565896
1 Black Mirror(MIRROR) - COP
$33.4107752
1 Black Mirror(MIRROR) - ZAR
R.0.1492984
1 Black Mirror(MIRROR) - UAH
0.3602298
1 Black Mirror(MIRROR) - TZS
T.Sh.21.1274476
1 Black Mirror(MIRROR) - VES
Bs1.90502
1 Black Mirror(MIRROR) - CLP
$8.1028
1 Black Mirror(MIRROR) - PKR
Rs2.4315296
1 Black Mirror(MIRROR) - KZT
4.5511876
1 Black Mirror(MIRROR) - THB
฿0.2798052
1 Black Mirror(MIRROR) - TWD
NT$0.2653236
1 Black Mirror(MIRROR) - AED
د.إ0.0316354
1 Black Mirror(MIRROR) - CHF
Fr0.006896
1 Black Mirror(MIRROR) - HKD
HK$0.0669774
1 Black Mirror(MIRROR) - AMD
֏3.2899954
1 Black Mirror(MIRROR) - MAD
.د.م0.0796488
1 Black Mirror(MIRROR) - MXN
$0.1599872
1 Black Mirror(MIRROR) - SAR
ريال0.0322388
1 Black Mirror(MIRROR) - ETB
Br1.324463
1 Black Mirror(MIRROR) - KES
KSh1.1105146
1 Black Mirror(MIRROR) - JOD
د.أ0.00611158
1 Black Mirror(MIRROR) - PLN
0.0318078
1 Black Mirror(MIRROR) - RON
лв0.0380142
1 Black Mirror(MIRROR) - SEK
kr0.0818038
1 Black Mirror(MIRROR) - BGN
лв0.0145678
1 Black Mirror(MIRROR) - HUF
Ft2.9013196
1 Black Mirror(MIRROR) - CZK
0.1819682
1 Black Mirror(MIRROR) - KWD
د.ك0.00263772
1 Black Mirror(MIRROR) - ILS
0.028015
1 Black Mirror(MIRROR) - BOB
Bs0.0593918
1 Black Mirror(MIRROR) - AZN
0.014654
1 Black Mirror(MIRROR) - TJS
SM0.0791316
1 Black Mirror(MIRROR) - GEL
0.0233602
1 Black Mirror(MIRROR) - AOA
Kz7.8865242
1 Black Mirror(MIRROR) - BHD
.د.ب0.0032325
1 Black Mirror(MIRROR) - BMD
$0.00862
1 Black Mirror(MIRROR) - DKK
kr0.0557714
1 Black Mirror(MIRROR) - HNL
L0.2261026
1 Black Mirror(MIRROR) - MUR
0.3942788
1 Black Mirror(MIRROR) - NAD
$0.1490398
1 Black Mirror(MIRROR) - NOK
kr0.0872344
1 Black Mirror(MIRROR) - NZD
$0.0149988
1 Black Mirror(MIRROR) - PAB
B/.0.00862
1 Black Mirror(MIRROR) - PGK
K0.036204
1 Black Mirror(MIRROR) - QAR
ر.ق0.0312906
1 Black Mirror(MIRROR) - RSD
дин.0.871913
1 Black Mirror(MIRROR) - UZS
soʻm103.8553978
1 Black Mirror(MIRROR) - ALL
L0.7196838
1 Black Mirror(MIRROR) - ANG
ƒ0.0154298
1 Black Mirror(MIRROR) - AWG
ƒ0.0154298
1 Black Mirror(MIRROR) - BBD
$0.01724
1 Black Mirror(MIRROR) - BAM
KM0.0144816
1 Black Mirror(MIRROR) - BIF
Fr25.27384
1 Black Mirror(MIRROR) - BND
$0.0111198
1 Black Mirror(MIRROR) - BSD
$0.00862
1 Black Mirror(MIRROR) - JMD
$1.379631
1 Black Mirror(MIRROR) - KHR
34.48
1 Black Mirror(MIRROR) - KMF
Fr3.67212
1 Black Mirror(MIRROR) - LAK
187.3913006
1 Black Mirror(MIRROR) - LKR
රු2.6168596
1 Black Mirror(MIRROR) - MDL
L0.1461952
1 Black Mirror(MIRROR) - MGA
Ar38.654666
1 Black Mirror(MIRROR) - MOP
P0.0687876
1 Black Mirror(MIRROR) - MVR
0.131886
1 Black Mirror(MIRROR) - MWK
MK14.913462
1 Black Mirror(MIRROR) - MZN
MT0.550818
1 Black Mirror(MIRROR) - NPR
रु1.2192128
1 Black Mirror(MIRROR) - PYG
60.70204
1 Black Mirror(MIRROR) - RWF
Fr12.49038
1 Black Mirror(MIRROR) - SBD
$0.0709426
1 Black Mirror(MIRROR) - SCR
0.1244728
1 Black Mirror(MIRROR) - SRD
$0.33187
1 Black Mirror(MIRROR) - SVC
$0.0751664
1 Black Mirror(MIRROR) - SZL
L0.1489536
1 Black Mirror(MIRROR) - TMT
m0.03017
1 Black Mirror(MIRROR) - TND
د.ت0.0253428
1 Black Mirror(MIRROR) - TTD
$0.058185
1 Black Mirror(MIRROR) - UGX
Sh29.92864
1 Black Mirror(MIRROR) - XAF
Fr4.90478
1 Black Mirror(MIRROR) - XCD
$0.023274
1 Black Mirror(MIRROR) - XOF
Fr4.90478
1 Black Mirror(MIRROR) - XPF
Fr0.88786
1 Black Mirror(MIRROR) - BWP
P0.1154218
1 Black Mirror(MIRROR) - BZD
$0.01724
1 Black Mirror(MIRROR) - CVE
$0.8212274
1 Black Mirror(MIRROR) - DJF
Fr1.52574
1 Black Mirror(MIRROR) - DOP
$0.5522834
1 Black Mirror(MIRROR) - DZD
د.ج1.116721
1 Black Mirror(MIRROR) - FJD
$0.0197398
1 Black Mirror(MIRROR) - GNF
Fr74.9509
1 Black Mirror(MIRROR) - GTQ
Q0.0658568
1 Black Mirror(MIRROR) - GYD
$1.7983906
1 Black Mirror(MIRROR) - ISK
kr1.0775

Black Mirror Forrás

A(z) Black Mirror alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Black Mirror Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Black Mirror

Mennyit ér ma a(z) Black Mirror (MIRROR)?
A(z) élő MIRROR ár a(z) USD esetében 0.00862 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MIRROR ára a(z) USD esetében?
A(z) MIRROR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00862. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Black Mirror piaci plafonja?
A(z) MIRROR piaci plafonja $ 827.32K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MIRROR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MIRROR keringésben lévő tokenszáma 95.98M USD.
Mi volt a(z) MIRROR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MIRROR mindenkori legmagasabb ára 0.08619121021102388 USD.
Mi volt a(z) MIRROR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MIRROR mindenkori legalacsonyabb ára 0.007964296563875654 USD.
Mekkora a(z) MIRROR kereskedési volumene?
A(z) MIRROR élő 24 órás kereskedési volumene $ 81.64K USD.
A(z) MIRROR ára emelkedni fog idén?
A(z) MIRROR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MIRROR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:09:23 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MIRROR-USD kalkulátor

Összeg

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.00861 USD

MIRROR kereskedés

MIRROR/USDT
$0.008619
$0.008619$0.008619
-1.56%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

