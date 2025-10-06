TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Meta Platforms ár ma 655.89 USD. Kövesd nyomon a(z) METAON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) METAON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Meta Platforms ár ma 655.89 USD. Kövesd nyomon a(z) METAON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) METAON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: METAON

METAON árinformációk

Mi a(z) METAON

METAON hivatalos webhely

METAON tokenomikai adatai

METAON árelőrejelzés

METAON előzmények

METAON Vásárlási útmutató

METAON-fiat valutaváltó

METAON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Meta Platforms Logó

Meta Platforms árfolyam(METAON)

1 METAON-USD élő ár:

$655.98
$655.98$655.98
-0.60%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:08:55 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 647.05
$ 647.05$ 647.05
24h alacsony
$ 677.63
$ 677.63$ 677.63
24h magas

$ 647.05
$ 647.05$ 647.05

$ 677.63
$ 677.63$ 677.63

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 646.5504387192022
$ 646.5504387192022$ 646.5504387192022

-0.39%

-0.60%

-12.21%

-12.21%

Meta Platforms (METAON) valós idejű ár: $ 655.89. Az elmúlt 24 órában, a(z)METAON legalacsonyabb ára $ 647.05, legmagasabb ára pedig $ 677.63 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) METAON valaha volt legmagasabb ára $ 783.5142352704004, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 646.5504387192022 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) METAON változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -0.60% az elmúlt 24 órában, és -12.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meta Platforms (METAON) piaci információk

No.1892

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 58.06K
$ 58.06K$ 58.06K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

2.68K
2.68K 2.68K

2,676.33068038
2,676.33068038 2,676.33068038

ETH

A(z) Meta Platforms jelenlegi piaci plafonja $ 1.76M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.06K. A(z) METAON keringésben lévő tokenszáma 2.68K, és a teljes tokenszám 2676.33068038. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.76M.

Meta Platforms (METAON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Meta Platforms mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -3.9596-0.60%
30 nap$ -55.43-7.80%
60 nap$ -82.77-11.21%
90 nap$ -24.11-3.55%
Meta Platforms árváltozása ma

A mai napon a(z) METAON ára $ -3.9596 (-0.60%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Meta Platforms 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -55.43 (-7.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Meta Platforms 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) METAON ára $ -82.77 (-11.21%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Meta Platforms 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -24.11 (-3.55%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Meta Platforms (METAON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Meta Platforms árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Meta Platforms befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd METAON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Meta Platforms a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Meta Platforms vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Meta Platforms árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Meta Platforms (METAON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Meta Platforms (METAON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Meta Platforms rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Meta Platforms árelőrejelzését most!

Meta Platforms (METAON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Meta Platforms (METAON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) METAON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Meta Platforms (METAON)

A következőt szeretnél vásárolni: Meta Platforms? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Meta Platforms eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

METAON helyi valutákra

1 Meta Platforms(METAON) - VND
17,259,745.35
1 Meta Platforms(METAON) - AUD
A$996.9528
1 Meta Platforms(METAON) - GBP
498.4764
1 Meta Platforms(METAON) - EUR
564.0654
1 Meta Platforms(METAON) - USD
$655.89
1 Meta Platforms(METAON) - MYR
RM2,748.1791
1 Meta Platforms(METAON) - TRY
27,586.7334
1 Meta Platforms(METAON) - JPY
¥101,007.06
1 Meta Platforms(METAON) - ARS
ARS$949,184.3313
1 Meta Platforms(METAON) - RUB
53,068.0599
1 Meta Platforms(METAON) - INR
58,315.1799
1 Meta Platforms(METAON) - IDR
Rp10,931,495.6274
1 Meta Platforms(METAON) - PHP
38,605.6854
1 Meta Platforms(METAON) - EGP
￡E.31,030.1559
1 Meta Platforms(METAON) - BRL
R$3,522.1293
1 Meta Platforms(METAON) - CAD
C$918.246
1 Meta Platforms(METAON) - BDT
79,926.7554
1 Meta Platforms(METAON) - NGN
947,813.5212
1 Meta Platforms(METAON) - COP
$2,542,203.4044
1 Meta Platforms(METAON) - ZAR
R.11,360.0148
1 Meta Platforms(METAON) - UAH
27,409.6431
1 Meta Platforms(METAON) - TZS
T.Sh.1,607,573.2722
1 Meta Platforms(METAON) - VES
Bs144,951.69
1 Meta Platforms(METAON) - CLP
$616,536.6
1 Meta Platforms(METAON) - PKR
Rs185,013.4512
1 Meta Platforms(METAON) - KZT
346,296.8022
1 Meta Platforms(METAON) - THB
฿21,290.1894
1 Meta Platforms(METAON) - TWD
NT$20,188.2942
1 Meta Platforms(METAON) - AED
د.إ2,407.1163
1 Meta Platforms(METAON) - CHF
Fr524.712
1 Meta Platforms(METAON) - HKD
HK$5,096.2653
1 Meta Platforms(METAON) - AMD
֏250,333.5363
1 Meta Platforms(METAON) - MAD
.د.م6,060.4236
1 Meta Platforms(METAON) - MXN
$12,173.3184
1 Meta Platforms(METAON) - SAR
ريال2,453.0286
1 Meta Platforms(METAON) - ETB
Br100,777.4985
1 Meta Platforms(METAON) - KES
KSh84,498.3087
1 Meta Platforms(METAON) - JOD
د.أ465.02601
1 Meta Platforms(METAON) - PLN
2,420.2341
1 Meta Platforms(METAON) - RON
лв2,892.4749
1 Meta Platforms(METAON) - SEK
kr6,224.3961
1 Meta Platforms(METAON) - BGN
лв1,108.4541
1 Meta Platforms(METAON) - HUF
Ft220,759.4562
1 Meta Platforms(METAON) - CZK
13,845.8379
1 Meta Platforms(METAON) - KWD
د.ك200.70234
1 Meta Platforms(METAON) - ILS
2,131.6425
1 Meta Platforms(METAON) - BOB
Bs4,519.0821
1 Meta Platforms(METAON) - AZN
1,115.013
1 Meta Platforms(METAON) - TJS
SM6,021.0702
1 Meta Platforms(METAON) - GEL
1,777.4619
1 Meta Platforms(METAON) - AOA
Kz600,080.3199
1 Meta Platforms(METAON) - BHD
.د.ب245.95875
1 Meta Platforms(METAON) - BMD
$655.89
1 Meta Platforms(METAON) - DKK
kr4,243.6083
1 Meta Platforms(METAON) - HNL
L17,203.9947
1 Meta Platforms(METAON) - MUR
30,000.4086
1 Meta Platforms(METAON) - NAD
$11,340.3381
1 Meta Platforms(METAON) - NOK
kr6,637.6068
1 Meta Platforms(METAON) - NZD
$1,141.2486
1 Meta Platforms(METAON) - PAB
B/.655.89
1 Meta Platforms(METAON) - PGK
K2,754.738
1 Meta Platforms(METAON) - QAR
ر.ق2,380.8807
1 Meta Platforms(METAON) - RSD
дин.66,343.2735
1 Meta Platforms(METAON) - UZS
soʻm7,902,287.3391
1 Meta Platforms(METAON) - ALL
L54,760.2561
1 Meta Platforms(METAON) - ANG
ƒ1,174.0431
1 Meta Platforms(METAON) - AWG
ƒ1,174.0431
1 Meta Platforms(METAON) - BBD
$1,311.78
1 Meta Platforms(METAON) - BAM
KM1,101.8952
1 Meta Platforms(METAON) - BIF
Fr1,923,069.48
1 Meta Platforms(METAON) - BND
$846.0981
1 Meta Platforms(METAON) - BSD
$655.89
1 Meta Platforms(METAON) - JMD
$104,975.1945
1 Meta Platforms(METAON) - KHR
2,623,560
1 Meta Platforms(METAON) - KMF
Fr279,409.14
1 Meta Platforms(METAON) - LAK
14,258,477.9757
1 Meta Platforms(METAON) - LKR
රු199,115.0862
1 Meta Platforms(METAON) - MDL
L11,123.8944
1 Meta Platforms(METAON) - MGA
Ar2,941,207.527
1 Meta Platforms(METAON) - MOP
P5,234.0022
1 Meta Platforms(METAON) - MVR
10,035.117
1 Meta Platforms(METAON) - MWK
MK1,134,755.289
1 Meta Platforms(METAON) - MZN
MT41,911.371
1 Meta Platforms(METAON) - NPR
रु92,769.0816
1 Meta Platforms(METAON) - PYG
4,618,777.38
1 Meta Platforms(METAON) - RWF
Fr950,384.61
1 Meta Platforms(METAON) - SBD
$5,397.9747
1 Meta Platforms(METAON) - SCR
9,471.0516
1 Meta Platforms(METAON) - SRD
$25,251.765
1 Meta Platforms(METAON) - SVC
$5,719.3608
1 Meta Platforms(METAON) - SZL
L11,333.7792
1 Meta Platforms(METAON) - TMT
m2,295.615
1 Meta Platforms(METAON) - TND
د.ت1,928.3166
1 Meta Platforms(METAON) - TTD
$4,427.2575
1 Meta Platforms(METAON) - UGX
Sh2,277,250.08
1 Meta Platforms(METAON) - XAF
Fr373,201.41
1 Meta Platforms(METAON) - XCD
$1,770.903
1 Meta Platforms(METAON) - XOF
Fr373,201.41
1 Meta Platforms(METAON) - XPF
Fr67,556.67
1 Meta Platforms(METAON) - BWP
P8,782.3671
1 Meta Platforms(METAON) - BZD
$1,311.78
1 Meta Platforms(METAON) - CVE
$62,486.6403
1 Meta Platforms(METAON) - DJF
Fr116,092.53
1 Meta Platforms(METAON) - DOP
$42,022.8723
1 Meta Platforms(METAON) - DZD
د.ج84,970.5495
1 Meta Platforms(METAON) - FJD
$1,501.9881
1 Meta Platforms(METAON) - GNF
Fr5,702,963.55
1 Meta Platforms(METAON) - GTQ
Q5,010.9996
1 Meta Platforms(METAON) - GYD
$136,838.3307
1 Meta Platforms(METAON) - ISK
kr81,986.25

Meta Platforms Forrás

A(z) Meta Platforms alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Meta Platforms Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Meta Platforms

Mennyit ér ma a(z) Meta Platforms (METAON)?
A(z) élő METAON ár a(z) USD esetében 655.89 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) METAON ára a(z) USD esetében?
A(z) METAON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 655.89. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Meta Platforms piaci plafonja?
A(z) METAON piaci plafonja $ 1.76M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) METAON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) METAON keringésben lévő tokenszáma 2.68K USD.
Mi volt a(z) METAON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) METAON mindenkori legmagasabb ára 783.5142352704004 USD.
Mi volt a(z) METAON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) METAON mindenkori legalacsonyabb ára 646.5504387192022 USD.
Mekkora a(z) METAON kereskedési volumene?
A(z) METAON élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.06K USD.
A(z) METAON ára emelkedni fog idén?
A(z) METAON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) METAON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:08:55 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

METAON-USD kalkulátor

Összeg

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 655.89 USD

METAON kereskedés

METAON/USDT
$655.98
$655.98$655.98
-0.60%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,677.48
$109,677.48$109,677.48

-0.39%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,856.52
$3,856.52$3,856.52

+0.08%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02533
$0.02533$0.02533

-3.72%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2057
$1.2057$1.2057

-4.45%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+1.57%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,677.48
$109,677.48$109,677.48

-0.39%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,856.52
$3,856.52$3,856.52

+0.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+1.57%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.34
$90.34$90.34

+1.96%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4964
$2.4964$2.4964

-0.14%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0364
$0.0364$0.0364

-27.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09471
$0.09471$0.09471

+14.64%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001853
$0.000000001853$0.000000001853

+325.97%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02230
$0.02230$0.02230

+178.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006454
$0.00006454$0.00006454

+76.29%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000604
$0.000000000604$0.000000000604

+55.26%