A(z) élő MultiBank Group ár ma 0.84 USD. Kövesd nyomon a(z) MBG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MBG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MBG

MBG árinformációk

Mi a(z) MBG

MBG fehér könyv

MBG hivatalos webhely

MBG tokenomikai adatai

MBG árelőrejelzés

MBG előzmények

MBG Vásárlási útmutató

MBG-fiat valutaváltó

MBG spot

MultiBank Group Logó

MultiBank Group árfolyam(MBG)

1 MBG-USD élő ár:

$0.84
+1.29%1D
USD
MultiBank Group (MBG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:08:12 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.7062
24h alacsony
$ 0.9
24h magas

$ 0.7062
$ 0.9
$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
-1.15%

+1.29%

+24.51%

+24.51%

MultiBank Group (MBG) valós idejű ár: $ 0.84. Az elmúlt 24 órában, a(z)MBG legalacsonyabb ára $ 0.7062, legmagasabb ára pedig $ 0.9 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MBG valaha volt legmagasabb ára $ 1.6915943417368275, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.36701751283509526 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MBG változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, +1.29% az elmúlt 24 órában, és +24.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MultiBank Group (MBG) piaci információk

No.3253

--
$ 8.64M
$ 840.00M
--
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH

A(z) MultiBank Group jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 8.64M. A(z) MBG keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 840.00M.

MultiBank Group (MBG) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a MultiBank Group mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.010698+1.29%
30 nap$ -0.2292-21.44%
60 nap$ -0.672-44.45%
90 nap$ -1.6178-65.83%
MultiBank Group árváltozása ma

A mai napon a(z) MBG ára $ +0.010698 (+1.29%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

MultiBank Group 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.2292 (-21.44%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

MultiBank Group 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MBG ára $ -0.672 (-44.45%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

MultiBank Group 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -1.6178 (-65.83%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) MultiBank Group (MBG) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) MultiBank Group árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MultiBank Group befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MBG a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MultiBank Group a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MultiBank Group vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MultiBank Group árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MultiBank Group (MBG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MultiBank Group (MBG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MultiBank Group rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MultiBank Group árelőrejelzését most!

MultiBank Group (MBG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MultiBank Group (MBG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MBG token kapcsán!

Hogyan vásárolj MultiBank Group (MBG)

A következőt szeretnél vásárolni: MultiBank Group? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MultiBank Group eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MBG helyi valutákra

MultiBank Group Forrás

A(z) MultiBank Group alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos MultiBank Group Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MultiBank Group

Mennyit ér ma a(z) MultiBank Group (MBG)?
A(z) élő MBG ár a(z) USD esetében 0.84 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MBG ára a(z) USD esetében?
A(z) MBG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.84. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MultiBank Group piaci plafonja?
A(z) MBG piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MBG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MBG keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) MBG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MBG mindenkori legmagasabb ára 1.6915943417368275 USD.
Mi volt a(z) MBG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MBG mindenkori legalacsonyabb ára 0.36701751283509526 USD.
Mekkora a(z) MBG kereskedési volumene?
A(z) MBG élő 24 órás kereskedési volumene $ 8.64M USD.
A(z) MBG ára emelkedni fog idén?
A(z) MBG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MBG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
MultiBank Group (MBG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

