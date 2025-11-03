Graphite (GP) árelőrejelzés (USD)

A(z) Graphite árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GP a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Graphite árelőrejelzése 2025-2050 USD Graphite (GP) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Graphite ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.3382. Graphite (GP) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Graphite ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.355110. Graphite (GP) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GP 2027-re jelzett ára $ 0.372865 10.25% növekedési aránnyal. Graphite (GP) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GP 2028-ra jelzett ára $ 0.391508 15.76% növekedési aránnyal. Graphite (GP) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GP 2029-es célára $ 0.411084 21.55% növekedési aránnyal. Graphite (GP) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GP 2030-as célára $ 0.431638 27.63% növekedési aránnyal. Graphite (GP) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Graphite ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.703093. Graphite (GP) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Graphite ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.1452.

2026 $ 0.355110 5.00%

2027 $ 0.372865 10.25%

2028 $ 0.391508 15.76%

2029 $ 0.411084 21.55%

2030 $ 0.431638 27.63%

2031 $ 0.453220 34.01%

2032 $ 0.475881 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.499675 47.75%

2034 $ 0.524659 55.13%

2035 $ 0.550892 62.89%

2036 $ 0.578436 71.03%

2037 $ 0.607358 79.59%

2038 $ 0.637726 88.56%

2039 $ 0.669612 97.99%

2040 $ 0.703093 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Graphite rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.3382 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.338246 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.338524 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.339589 0.41% Graphite (GP) árelőrejelzése ma A(z) GP előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.3382 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Graphite (GP) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GP árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.338246 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Graphite (GP) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GP árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.338524 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Graphite (GP) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GP előrejelzett ára $0.339589 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Graphite árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.3382$ 0.3382 $ 0.3382 Árváltozás (24 óra) -3.81% Piaci plafon $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M Forgalomban lévő készlet 33.59M 33.59M 33.59M Volumen (24H) $ 52.58K$ 52.58K $ 52.58K Volumen (24H) -- A legfrissebb GP ár $ 0.3382. A(z) -3.81% 24 órás változása, $ 52.58K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) GP 33.59M keringésben lévő tokenszámmal és $ 11.36M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő GP ár megtekintése

Graphite Korábbi ár A(z) Graphite élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Graphite jelenlegi ára 0.3382USD. A(z) Graphite (GP) forgalomban lévő kínálata 0.00 GP , így piaci kapitalizációja $11.36M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.09% $ -0.037099 $ 0.3934 $ 0.3309

7 nap -0.32% $ -0.1622 $ 0.5624 $ 0.3309

30 nap -0.59% $ -0.5012 $ 0.9124 $ 0.2901 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Graphite árfolyama $-0.037099 értékben változott, ami -0.09% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Graphite legmagasabb kereskedési értéke $0.5624 , míg a legalacsonyabb $0.3309 volt. Az árváltozás mértéke -0.32% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GP további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Graphite -0.59% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.5012 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GP esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Graphite teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) GP teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Graphite (GP) árelőrejelzési modul? A(z) Graphite árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GP lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Graphite következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GP tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Graphite árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GP jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GP lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Graphite jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GP árelőrejelzés?

GP Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: GP? Az előrejelzéseid szerint a(z) GP -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) GP árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Graphite (GP) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett GP ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 GP 2026-ban? 1 Graphite (GP) ára ma $0.3382 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GP 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) GP előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Graphite (GP) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GP 2027-ig. Mi a(z) GP becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Graphite (GP) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) GP becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Graphite (GP) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 GP 2030-ban? 1 Graphite (GP) ára ma $0.3382 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GP 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) GP árelőrejelzése 2040-re? A(z) Graphite (GP) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GP 2040-ig.