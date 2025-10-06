A(z) élő SQUID MEME ár ma 38.9838 USD. Kövesd nyomon a(z) GAME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SQUID MEME ár ma 38.9838 USD. Kövesd nyomon a(z) GAME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GAME

GAME árinformációk

GAME hivatalos webhely

GAME tokenomikai adatai

GAME árelőrejelzés

GAME előzmények

GAME Vásárlási útmutató

GAME-fiat valutaváltó

GAME spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SQUID MEME Logó

SQUID MEME árfolyam(GAME)

1 GAME-USD élő ár:

$38.9838
$38.9838$38.9838
-3.54%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:27:37 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
24h alacsony
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
24h magas

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

-0.71%

-3.54%

-2.87%

-2.87%

SQUID MEME (GAME) valós idejű ár: $ 38.9838. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAME legalacsonyabb ára $ 38.7, legmagasabb ára pedig $ 42.9931 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAME valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAME változása a következő volt: -0.71% az elmúlt órában, -3.54% az elmúlt 24 órában, és -2.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SQUID MEME (GAME) piaci információk

--
----

$ 511.64K
$ 511.64K$ 511.64K

$ 17.78B
$ 17.78B$ 17.78B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

A(z) SQUID MEME jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 511.64K. A(z) GAME keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 456000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.78B.

SQUID MEME (GAME) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SQUID MEME mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.430672-3.54%
30 nap$ +10.9609+39.11%
60 nap$ +14.9572+62.25%
90 nap$ +26.151+203.78%
SQUID MEME árváltozása ma

A mai napon a(z) GAME ára $ -1.430672 (-3.54%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SQUID MEME 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +10.9609 (+39.11%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SQUID MEME 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GAME ára $ +14.9572 (+62.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SQUID MEME 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +26.151 (+203.78%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SQUID MEME (GAME) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SQUID MEME árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SQUID MEME befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GAME a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SQUID MEME a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SQUID MEME vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SQUID MEME árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SQUID MEME (GAME) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SQUID MEME (GAME) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SQUID MEME rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SQUID MEME árelőrejelzését most!

SQUID MEME (GAME) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SQUID MEME (GAME) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GAME token kapcsán!

Hogyan vásárolj SQUID MEME (GAME)

A következőt szeretnél vásárolni: SQUID MEME? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SQUID MEME eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GAME helyi valutákra

1 SQUID MEME(GAME) - VND
1,025,858.697
1 SQUID MEME(GAME) - AUD
A$59.645214
1 SQUID MEME(GAME) - GBP
28.848012
1 SQUID MEME(GAME) - EUR
33.13623
1 SQUID MEME(GAME) - USD
$38.9838
1 SQUID MEME(GAME) - MYR
RM164.511636
1 SQUID MEME(GAME) - TRY
1,632.251706
1 SQUID MEME(GAME) - JPY
¥5,847.57
1 SQUID MEME(GAME) - ARS
ARS$56,744.81928
1 SQUID MEME(GAME) - RUB
3,160.026828
1 SQUID MEME(GAME) - INR
3,431.354076
1 SQUID MEME(GAME) - IDR
Rp649,729.740108
1 SQUID MEME(GAME) - PHP
2,265.738456
1 SQUID MEME(GAME) - EGP
￡E.1,854.849204
1 SQUID MEME(GAME) - BRL
R$210.51252
1 SQUID MEME(GAME) - CAD
C$54.57732
1 SQUID MEME(GAME) - BDT
4,762.650846
1 SQUID MEME(GAME) - NGN
57,328.796604
1 SQUID MEME(GAME) - COP
$150,516.4518
1 SQUID MEME(GAME) - ZAR
R.676.758768
1 SQUID MEME(GAME) - UAH
1,631.861868
1 SQUID MEME(GAME) - TZS
T.Sh.96,019.04859
1 SQUID MEME(GAME) - VES
Bs7,835.7438
1 SQUID MEME(GAME) - CLP
$37,268.5128
1 SQUID MEME(GAME) - PKR
Rs11,068.280496
1 SQUID MEME(GAME) - KZT
21,037.997508
1 SQUID MEME(GAME) - THB
฿1,272.431232
1 SQUID MEME(GAME) - TWD
NT$1,194.073794
1 SQUID MEME(GAME) - AED
د.إ143.070546
1 SQUID MEME(GAME) - CHF
Fr30.797202
1 SQUID MEME(GAME) - HKD
HK$302.904126
1 SQUID MEME(GAME) - AMD
֏15,016.55976
1 SQUID MEME(GAME) - MAD
.د.م357.481446
1 SQUID MEME(GAME) - MXN
$716.132406
1 SQUID MEME(GAME) - SAR
ريال146.18925
1 SQUID MEME(GAME) - ETB
Br5,781.29754
1 SQUID MEME(GAME) - KES
KSh5,050.35129
1 SQUID MEME(GAME) - JOD
د.أ27.6395142
1 SQUID MEME(GAME) - PLN
141.901032
1 SQUID MEME(GAME) - RON
лв169.969368
1 SQUID MEME(GAME) - SEK
kr367.617234
1 SQUID MEME(GAME) - BGN
лв65.102946
1 SQUID MEME(GAME) - HUF
Ft13,024.877418
1 SQUID MEME(GAME) - CZK
812.422392
1 SQUID MEME(GAME) - KWD
د.ك11.890059
1 SQUID MEME(GAME) - ILS
128.64654
1 SQUID MEME(GAME) - BOB
Bs270.157734
1 SQUID MEME(GAME) - AZN
66.27246
1 SQUID MEME(GAME) - TJS
SM360.60015
1 SQUID MEME(GAME) - GEL
105.25626
1 SQUID MEME(GAME) - AOA
Kz35,732.161242
1 SQUID MEME(GAME) - BHD
.د.ب14.6579088
1 SQUID MEME(GAME) - BMD
$38.9838
1 SQUID MEME(GAME) - DKK
kr249.49632
1 SQUID MEME(GAME) - HNL
L1,026.833292
1 SQUID MEME(GAME) - MUR
1,755.440514
1 SQUID MEME(GAME) - NAD
$681.826662
1 SQUID MEME(GAME) - NOK
kr392.177028
1 SQUID MEME(GAME) - NZD
$67.831812
1 SQUID MEME(GAME) - PAB
B/.38.9838
1 SQUID MEME(GAME) - PGK
K166.460826
1 SQUID MEME(GAME) - QAR
ر.ق142.29087
1 SQUID MEME(GAME) - RSD
дин.3,917.092224
1 SQUID MEME(GAME) - UZS
soʻm475,412.119056
1 SQUID MEME(GAME) - ALL
L3,232.146858
1 SQUID MEME(GAME) - ANG
ƒ69.781002
1 SQUID MEME(GAME) - AWG
ƒ70.17084
1 SQUID MEME(GAME) - BBD
$77.9676
1 SQUID MEME(GAME) - BAM
KM65.102946
1 SQUID MEME(GAME) - BIF
Fr115,314.0804
1 SQUID MEME(GAME) - BND
$50.289102
1 SQUID MEME(GAME) - BSD
$38.9838
1 SQUID MEME(GAME) - JMD
$6,284.578398
1 SQUID MEME(GAME) - KHR
157,192.42755
1 SQUID MEME(GAME) - KMF
Fr16,451.1636
1 SQUID MEME(GAME) - LAK
847,473.896094
1 SQUID MEME(GAME) - LKR
රු11,838.210546
1 SQUID MEME(GAME) - MDL
L659.216058
1 SQUID MEME(GAME) - MGA
Ar174,034.598664
1 SQUID MEME(GAME) - MOP
P312.650076
1 SQUID MEME(GAME) - MVR
596.45214
1 SQUID MEME(GAME) - MWK
MK67,797.896094
1 SQUID MEME(GAME) - MZN
MT2,491.454658
1 SQUID MEME(GAME) - NPR
रु5,506.851588
1 SQUID MEME(GAME) - PYG
278,422.2996
1 SQUID MEME(GAME) - RWF
Fr56,721.429
1 SQUID MEME(GAME) - SBD
$320.836674
1 SQUID MEME(GAME) - SCR
542.264658
1 SQUID MEME(GAME) - SRD
$1,536.351558
1 SQUID MEME(GAME) - SVC
$341.887926
1 SQUID MEME(GAME) - SZL
L681.436824
1 SQUID MEME(GAME) - TMT
m136.4433
1 SQUID MEME(GAME) - TND
د.ت114.1445664
1 SQUID MEME(GAME) - TTD
$265.08984
1 SQUID MEME(GAME) - UGX
Sh136,287.3648
1 SQUID MEME(GAME) - XAF
Fr21,908.8956
1 SQUID MEME(GAME) - XCD
$105.25626
1 SQUID MEME(GAME) - XOF
Fr21,908.8956
1 SQUID MEME(GAME) - XPF
Fr3,976.3476
1 SQUID MEME(GAME) - BWP
P523.942272
1 SQUID MEME(GAME) - BZD
$78.357438
1 SQUID MEME(GAME) - CVE
$3,687.86748
1 SQUID MEME(GAME) - DJF
Fr6,939.1164
1 SQUID MEME(GAME) - DOP
$2,468.454216
1 SQUID MEME(GAME) - DZD
د.ج5,052.690318
1 SQUID MEME(GAME) - FJD
$88.493226
1 SQUID MEME(GAME) - GNF
Fr338,964.141
1 SQUID MEME(GAME) - GTQ
Q299.395584
1 SQUID MEME(GAME) - GYD
$8,179.191078
1 SQUID MEME(GAME) - ISK
kr4,717.0398

SQUID MEME Forrás

A(z) SQUID MEME alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos SQUID MEME Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SQUID MEME

Mennyit ér ma a(z) SQUID MEME (GAME)?
A(z) élő GAME ár a(z) USD esetében 38.9838 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GAME ára a(z) USD esetében?
A(z) GAME jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 38.9838. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SQUID MEME piaci plafonja?
A(z) GAME piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GAME keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GAME keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) GAME mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GAME mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) GAME mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GAME mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) GAME kereskedési volumene?
A(z) GAME élő 24 órás kereskedési volumene $ 511.64K USD.
A(z) GAME ára emelkedni fog idén?
A(z) GAME a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GAME árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:27:37 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-18 16:36:53Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Iparági frissítések
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Iparági frissítések
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Iparági frissítések
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Iparági frissítések
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GAME-USD kalkulátor

Összeg

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 38.9838 USD

GAME kereskedés

GAME/USDT
$38.9838
$38.9838$38.9838
-3.51%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj