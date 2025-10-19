SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés (USD)

A(z) SQUID MEME árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GAME a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) SQUID MEME árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

SQUID MEME árfolyam előrejelzés
$39.1488
-3.13%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:38:45 (UTC+8)

SQUID MEME árelőrejelzése 2025-2050 USD

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) SQUID MEME ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 39.1488.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) SQUID MEME ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 41.1062.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GAME 2027-re jelzett ára $ 43.1615 10.25% növekedési aránnyal.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GAME 2028-ra jelzett ára $ 45.3196 15.76% növekedési aránnyal.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GAME 2029-es célára $ 47.5856 21.55% növekedési aránnyal.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GAME 2030-as célára $ 49.9648 27.63% növekedési aránnyal.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) SQUID MEME ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 81.3875.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) SQUID MEME ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 132.5717.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 39.1488
    0.00%
  • 2026
    $ 41.1062
    5.00%
  • 2027
    $ 43.1615
    10.25%
  • 2028
    $ 45.3196
    15.76%
  • 2029
    $ 47.5856
    21.55%
  • 2030
    $ 49.9648
    27.63%
  • 2031
    $ 52.4631
    34.01%
  • 2032
    $ 55.0862
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 57.8406
    47.75%
  • 2034
    $ 60.7326
    55.13%
  • 2035
    $ 63.7692
    62.89%
  • 2036
    $ 66.9577
    71.03%
  • 2037
    $ 70.3056
    79.59%
  • 2038
    $ 73.8209
    88.56%
  • 2039
    $ 77.5119
    97.99%
  • 2040
    $ 81.3875
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) SQUID MEME rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • October 19, 2025(Ma)
    $ 39.1488
    0.00%
  • October 20, 2025(Holnap)
    $ 39.1541
    0.01%
  • October 26, 2025(E hét)
    $ 39.1863
    0.10%
  • November 18, 2025(30 nap)
    $ 39.3096
    0.41%
SQUID MEME (GAME) árelőrejelzése ma

A(z) GAME előre jelzett ára October 19, 2025(Ma) napján $39.1488. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzése holnap

October 20, 2025(Holnap) napjáig a(z) GAME árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $39.1541. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

SQUID MEME (GAME) árelőrejelzés ezen a héten

October 26, 2025(E hét) napjáig a(z) GAME árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $39.1863. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

SQUID MEME (GAME) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GAME előrejelzett ára $39.3096. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális SQUID MEME árstatisztikák

$ 39.1488
-3.13%

--
----

--
----

$ 511.97K
$ 511.97K$ 511.97K

--

A legfrissebb GAME ár $ 39.1488. A(z) -3.13% 24 órás változása, $ 511.97K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) GAME -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) SQUID MEME (GAME) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: GAME? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz GAME pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SQUID MEME pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz GAME pénzeszközt

SQUID MEME Korábbi ár

A(z) SQUID MEME élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) SQUID MEME jelenlegi ára 39.1488USD. A(z) SQUID MEME (GAME) forgalomban lévő kínálata 0.00 GAME, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.02%
    $ -1.0593
    $ 42.9931
    $ 38.7
  • 7 nap
    -0.00%
    $ -0.160599
    $ 42.9931
    $ 36.4961
  • 30 nap
    0.40%
    $ 11.1259
    $ 42.9931
    $ 25.9075
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) SQUID MEME árfolyama $-1.0593 értékben változott, ami -0.02%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) SQUID MEME legmagasabb kereskedési értéke $42.9931, míg a legalacsonyabb $36.4961 volt. Az árváltozás mértéke -0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GAME további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) SQUID MEME 0.40%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $11.1259 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GAME esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) SQUID MEME teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) GAME teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) SQUID MEME (GAME) árelőrejelzési modul?

A(z) SQUID MEME árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GAME lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) SQUID MEME következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GAME tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) SQUID MEME árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GAME jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GAME lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) SQUID MEME jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GAME árelőrejelzés?

GAME Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: GAME?
Az előrejelzéseid szerint a(z) GAME -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) GAME árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) SQUID MEME (GAME) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett GAME ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 GAME 2026-ban?
1 SQUID MEME (GAME) ára ma $39.1488. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GAME 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) GAME előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) SQUID MEME (GAME) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GAME 2027-ig.
Mi a(z) GAME becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) SQUID MEME (GAME) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) GAME becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) SQUID MEME (GAME) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 GAME 2030-ban?
1 SQUID MEME (GAME) ára ma $39.1488. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GAME 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) GAME árelőrejelzése 2040-re?
A(z) SQUID MEME (GAME) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GAME 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:38:45 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.