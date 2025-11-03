Daystarter (DST) árelőrejelzés (USD)

A(z) Daystarter árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DST a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Daystarter árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Daystarter árfolyam előrejelzés
$0.1307
-0.72%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:44:35 (UTC+8)

Daystarter árelőrejelzése 2025-2050 USD

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Daystarter ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.1307.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Daystarter ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.137235.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DST 2027-re jelzett ára $ 0.144096 10.25% növekedési aránnyal.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DST 2028-ra jelzett ára $ 0.151301 15.76% növekedési aránnyal.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DST 2029-es célára $ 0.158866 21.55% növekedési aránnyal.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DST 2030-as célára $ 0.166810 27.63% növekedési aránnyal.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Daystarter ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.271715.

Daystarter (DST) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Daystarter ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.442596.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.1307
    0.00%
  • 2026
    $ 0.137235
    5.00%
  • 2027
    $ 0.144096
    10.25%
  • 2028
    $ 0.151301
    15.76%
  • 2029
    $ 0.158866
    21.55%
  • 2030
    $ 0.166810
    27.63%
  • 2031
    $ 0.175150
    34.01%
  • 2032
    $ 0.183908
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.193103
    47.75%
  • 2034
    $ 0.202758
    55.13%
  • 2035
    $ 0.212896
    62.89%
  • 2036
    $ 0.223541
    71.03%
  • 2037
    $ 0.234718
    79.59%
  • 2038
    $ 0.246454
    88.56%
  • 2039
    $ 0.258777
    97.99%
  • 2040
    $ 0.271715
    107.89%
A(z) Daystarter rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.1307
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.130717
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.130825
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.131237
    0.41%
Daystarter (DST) árelőrejelzése ma

A(z) DST előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.1307. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Daystarter (DST) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DST árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.130717. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Daystarter (DST) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DST árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.130825. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Daystarter (DST) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DST előrejelzett ára $0.131237. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Daystarter árstatisztikák

$ 0.1307
-0.72%

--
--
$ 65.71K
--

A legfrissebb DST ár $ 0.1307. A(z) -0.72% 24 órás változása, $ 65.71K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) DST -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Daystarter (DST) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: DST? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz DST pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Daystarter pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz DST pénzeszközt

Daystarter Korábbi ár

A(z) Daystarter élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Daystarter jelenlegi ára 0.1307USD. A(z) Daystarter (DST) forgalomban lévő kínálata 0.00 DST, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.00%
    $ -0.000890
    $ 0.13192
    $ 0.13013
  • 7 nap
    -0.09%
    $ -0.01371
    $ 0.14483
    $ 0.13013
  • 30 nap
    -0.12%
    $ -0.018329
    $ 0.29108
    $ 0.13013
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Daystarter árfolyama $-0.000890 értékben változott, ami -0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Daystarter legmagasabb kereskedési értéke $0.14483, míg a legalacsonyabb $0.13013 volt. Az árváltozás mértéke -0.09% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DST további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Daystarter -0.12%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.018329 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DST esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Daystarter teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) DST teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Daystarter (DST) árelőrejelzési modul?

A(z) Daystarter árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DST lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Daystarter következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DST tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Daystarter árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DST jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DST lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Daystarter jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DST árelőrejelzés?

DST Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: DST?
Az előrejelzéseid szerint a(z) DST -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) DST árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Daystarter (DST) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DST ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 DST 2026-ban?
1 Daystarter (DST) ára ma $0.1307. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DST 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) DST előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Daystarter (DST) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DST 2027-ig.
Mi a(z) DST becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Daystarter (DST) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) DST becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Daystarter (DST) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 DST 2030-ban?
1 Daystarter (DST) ára ma $0.1307. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DST 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) DST árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Daystarter (DST) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DST 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:44:35 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.