Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
A(z) élő ASML Holding NV ár ma 1065.69 USD. Kövesd nyomon a(z) ASMLON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ASMLON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ASMLON

ASMLON árinformációk

Mi a(z) ASMLON

ASMLON hivatalos webhely

ASMLON tokenomikai adatai

ASMLON árelőrejelzés

ASMLON előzmények

ASMLON Vásárlási útmutató

ASMLON-fiat valutaváltó

ASMLON spot

ASML Holding NV Logó

ASML Holding NV árfolyam(ASMLON)

1 ASMLON-USD élő ár:

$1,065.78
-0.62%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:45 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1,015.34
24h alacsony
$ 1,088.13
24h magas

$ 1,015.34
$ 1,088.13
$ 1,087.8260089245405
$ 732.0144981577465
+0.92%

-0.62%

+1.67%

+1.67%

ASML Holding NV (ASMLON) valós idejű ár: $ 1,065.69. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASMLON legalacsonyabb ára $ 1,015.34, legmagasabb ára pedig $ 1,088.13 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASMLON valaha volt legmagasabb ára $ 1,087.8260089245405, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 732.0144981577465 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASMLON változása a következő volt: +0.92% az elmúlt órában, -0.62% az elmúlt 24 órában, és +1.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ASML Holding NV (ASMLON) piaci információk

No.1939

$ 1.59M
$ 133.29K
$ 1.59M
1.49K
1,491.25886267
ETH

A(z) ASML Holding NV jelenlegi piaci plafonja $ 1.59M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 133.29K. A(z) ASMLON keringésben lévő tokenszáma 1.49K, és a teljes tokenszám 1491.25886267. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.59M.

ASML Holding NV (ASMLON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ASML Holding NV mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -6.6491-0.62%
30 nap$ +36.91+3.58%
60 nap$ +315.69+42.09%
90 nap$ +315.69+42.09%
ASML Holding NV árváltozása ma

A mai napon a(z) ASMLON ára $ -6.6491 (-0.62%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ASML Holding NV 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +36.91 (+3.58%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ASML Holding NV 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ASMLON ára $ +315.69 (+42.09%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ASML Holding NV 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +315.69 (+42.09%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ASML Holding NV (ASMLON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ASML Holding NV árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ASML Holding NV befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ASMLON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ASML Holding NV a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ASML Holding NV vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ASML Holding NV árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ASML Holding NV (ASMLON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ASML Holding NV (ASMLON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ASML Holding NV rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ASML Holding NV árelőrejelzését most!

ASML Holding NV (ASMLON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ASML Holding NV (ASMLON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ASMLON token kapcsán!

Hogyan vásárolj ASML Holding NV (ASMLON)

A következőt szeretnél vásárolni: ASML Holding NV? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ASML Holding NV eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ASMLON helyi valutákra

1 ASML Holding NV(ASMLON) - VND
28,043,632.35
1 ASML Holding NV(ASMLON) - AUD
A$1,619.8488
1 ASML Holding NV(ASMLON) - GBP
809.9244
1 ASML Holding NV(ASMLON) - EUR
916.4934
1 ASML Holding NV(ASMLON) - USD
$1,065.69
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MYR
RM4,465.2411
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TRY
44,822.9214
1 ASML Holding NV(ASMLON) - JPY
¥164,116.26
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ARS
ARS$1,542,234.5973
1 ASML Holding NV(ASMLON) - RUB
86,193.0072
1 ASML Holding NV(ASMLON) - INR
94,611.9582
1 ASML Holding NV(ASMLON) - IDR
Rp17,761,492.8954
1 ASML Holding NV(ASMLON) - PHP
62,556.003
1 ASML Holding NV(ASMLON) - EGP
￡E.50,385.8232
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BRL
R$5,722.7553
1 ASML Holding NV(ASMLON) - CAD
C$1,491.966
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BDT
129,864.9834
1 ASML Holding NV(ASMLON) - NGN
1,540,007.3052
1 ASML Holding NV(ASMLON) - COP
$4,130,571.8124
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ZAR
R.18,447.0939
1 ASML Holding NV(ASMLON) - UAH
44,535.1851
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TZS
T.Sh.2,618,400.33
1 ASML Holding NV(ASMLON) - VES
Bs235,517.49
1 ASML Holding NV(ASMLON) - CLP
$1,003,879.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) - PKR
Rs300,609.8352
1 ASML Holding NV(ASMLON) - KZT
562,663.0062
1 ASML Holding NV(ASMLON) - THB
฿34,539.0129
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TWD
NT$32,812.5951
1 ASML Holding NV(ASMLON) - AED
د.إ3,911.0823
1 ASML Holding NV(ASMLON) - CHF
Fr852.552
1 ASML Holding NV(ASMLON) - HKD
HK$8,280.4113
1 ASML Holding NV(ASMLON) - AMD
֏406,741.9023
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MAD
.د.م9,846.9756
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MXN
$19,768.5495
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SAR
ريال3,985.6806
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ETB
Br163,743.2685
1 ASML Holding NV(ASMLON) - KES
KSh137,378.0979
1 ASML Holding NV(ASMLON) - JOD
د.أ755.57421
1 ASML Holding NV(ASMLON) - PLN
3,932.3961
1 ASML Holding NV(ASMLON) - RON
лв4,699.6929
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SEK
kr10,113.3981
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BGN
лв1,801.0161
1 ASML Holding NV(ASMLON) - HUF
Ft358,689.9402
1 ASML Holding NV(ASMLON) - CZK
22,486.059
1 ASML Holding NV(ASMLON) - KWD
د.ك326.10114
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ILS
3,463.4925
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BOB
Bs7,342.6041
1 ASML Holding NV(ASMLON) - AZN
1,811.673
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TJS
SM9,783.0342
1 ASML Holding NV(ASMLON) - GEL
2,888.0199
1 ASML Holding NV(ASMLON) - AOA
Kz975,010.4379
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BHD
.د.ب399.63375
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BMD
$1,065.69
1 ASML Holding NV(ASMLON) - DKK
kr6,895.0143
1 ASML Holding NV(ASMLON) - HNL
L27,953.0487
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MUR
48,744.6606
1 ASML Holding NV(ASMLON) - NAD
$18,425.7801
1 ASML Holding NV(ASMLON) - NOK
kr10,784.7828
1 ASML Holding NV(ASMLON) - NZD
$1,854.3006
1 ASML Holding NV(ASMLON) - PAB
B/.1,065.69
1 ASML Holding NV(ASMLON) - PGK
K4,475.898
1 ASML Holding NV(ASMLON) - QAR
ر.ق3,868.4547
1 ASML Holding NV(ASMLON) - RSD
дин.107,794.5435
1 ASML Holding NV(ASMLON) - UZS
soʻm12,839,635.6011
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ALL
L88,974.4581
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ANG
ƒ1,907.5851
1 ASML Holding NV(ASMLON) - AWG
ƒ1,907.5851
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BBD
$2,131.38
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BAM
KM1,790.3592
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BIF
Fr3,124,603.08
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BND
$1,374.7401
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BSD
$1,065.69
1 ASML Holding NV(ASMLON) - JMD
$170,563.6845
1 ASML Holding NV(ASMLON) - KHR
4,262,760
1 ASML Holding NV(ASMLON) - KMF
Fr453,983.94
1 ASML Holding NV(ASMLON) - LAK
23,167,173.4497
1 ASML Holding NV(ASMLON) - LKR
රු323,522.1702
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MDL
L18,074.1024
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MGA
Ar4,778,873.667
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MOP
P8,504.2062
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MVR
16,305.057
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MWK
MK1,843,750.269
1 ASML Holding NV(ASMLON) - MZN
MT68,097.591
1 ASML Holding NV(ASMLON) - NPR
रु150,731.1936
1 ASML Holding NV(ASMLON) - PYG
7,504,588.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) - RWF
Fr1,544,184.81
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SBD
$8,770.6287
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SCR
15,388.5636
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SRD
$41,029.065
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SVC
$9,292.8168
1 ASML Holding NV(ASMLON) - SZL
L18,415.1232
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TMT
m3,729.915
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TND
د.ت3,133.1286
1 ASML Holding NV(ASMLON) - TTD
$7,193.4075
1 ASML Holding NV(ASMLON) - UGX
Sh3,700,075.68
1 ASML Holding NV(ASMLON) - XAF
Fr605,311.92
1 ASML Holding NV(ASMLON) - XCD
$2,877.363
1 ASML Holding NV(ASMLON) - XOF
Fr605,311.92
1 ASML Holding NV(ASMLON) - XPF
Fr109,766.07
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BWP
P14,269.5891
1 ASML Holding NV(ASMLON) - BZD
$2,131.38
1 ASML Holding NV(ASMLON) - CVE
$101,528.2863
1 ASML Holding NV(ASMLON) - DJF
Fr188,627.13
1 ASML Holding NV(ASMLON) - DOP
$68,278.7583
1 ASML Holding NV(ASMLON) - DZD
د.ج138,060.1395
1 ASML Holding NV(ASMLON) - FJD
$2,440.4301
1 ASML Holding NV(ASMLON) - GNF
Fr9,266,174.55
1 ASML Holding NV(ASMLON) - GTQ
Q8,141.8716
1 ASML Holding NV(ASMLON) - GYD
$222,334.9047
1 ASML Holding NV(ASMLON) - ISK
kr133,211.25

ASML Holding NV Forrás

A(z) ASML Holding NV alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos ASML Holding NV Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ASML Holding NV

Mennyit ér ma a(z) ASML Holding NV (ASMLON)?
A(z) élő ASMLON ár a(z) USD esetében 1,065.69 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ASMLON ára a(z) USD esetében?
A(z) ASMLON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1,065.69. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ASML Holding NV piaci plafonja?
A(z) ASMLON piaci plafonja $ 1.59M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ASMLON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ASMLON keringésben lévő tokenszáma 1.49K USD.
Mi volt a(z) ASMLON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ASMLON mindenkori legmagasabb ára 1,087.8260089245405 USD.
Mi volt a(z) ASMLON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ASMLON mindenkori legalacsonyabb ára 732.0144981577465 USD.
Mekkora a(z) ASMLON kereskedési volumene?
A(z) ASMLON élő 24 órás kereskedési volumene $ 133.29K USD.
A(z) ASMLON ára emelkedni fog idén?
A(z) ASMLON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ASMLON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:45 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ASMLON-USD kalkulátor

Összeg

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,065.69 USD

ASMLON kereskedés

ASMLON/USDT
$1,065.78
+0.06%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

