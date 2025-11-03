ASML Holding NV Ár előzmények

ASML Holding NV (ASMLON) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

  • Napi
  • Heti
  • Havi
DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 1,065.43$ 1,071.62$ 1,055.48$ 1,065.063.23
2025-11-02$ 1,064.37$ 1,088.13$ 1,015.34$ 1,065.43133.99
2025-11-01$ 1,063.36$ 1,087.96$ 1,051.09$ 1,064.3754.92
2025-10-31$ 1,081.21$ 1,081.39$ 1,052.78$ 1,063.3652.89
2025-10-30$ 1,069.93$ 1,087.18$ 1,067.66$ 1,081.2152.09
2025-10-29$ 1,052.49$ 1,080.66$ 1,052.49$ 1,069.9354.74
2025-10-28$ 1,056.8$ 1,066.22$ 1,050.29$ 1,052.4956.74
2025-10-27$ 1,039.79$ 1,064.52$ 1,037.42$ 1,056.856.44
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény ASML Holding NV adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat ASML Holding NV használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

ASML Holding NV élő ár

$ 1,065.06

A(z) ASML Holding NV kriptovalutával jelenleg 1,065.06 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további ASMLON adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) ASML Holding NV élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) ASML Holding NV lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:40:25 (UTC+8)

MEXC ASML Holding NV források

Tudnivalók a(z) ASML Holding NV (ASMLON) árelőzményeiről

ASML Holding NV Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) ASML Holding NV ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy ASML Holding NV a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) ASML Holding NV áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

ASML Holding NV Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A ASML Holding NV előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az ASML Holding NV előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az ASML Holding NV előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az ASML Holding NV ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes ASML Holding NV előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a ASML Holding NV befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) ASML Holding NV ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A ASML Holding NV kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a ASML Holding NV kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) ASML Holding NV előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

Népszerű kriptovaluták árelőzményei

Összeállítottunk egy listát a hasonló tokenár-előrejelzésekről az érdeklődési körödnek megfelelően. Nézd meg most!

Jogi nyilatkozat

Ez a tartalom csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek, sem a MEXC által a tartalomban hivatkozott értékpapír, pénzügyi termék vagy eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó ajánlásnak. nem minősül befektetési tanácsnak, pénzügyi tanácsnak, kereskedési tanácsnak vagy bármilyen más tanácsnak. A bemutatott adatok tükrözhetik a MEXC-tőzsdén, valamint más kriptovaluta tőzsdéken és piaci adatplatformokon kereskedett eszköz árakat. A MEXC díjat számíthat fel a kriptovaluta tranzakciók feldolgozásáért, melyek nem feltétlenül tükröződnek a megjelenített átváltási árakban. A MEXC nem vállal felelősséget a tartalom hibáiért vagy késedelmeiért, illetve a tartalomra alapozva megtett intézkedésekért.

Olvasd el és fogadd el a „Felhasználói megállapodást” és az „Adatvédelmi szabályzatot”