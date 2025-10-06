TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő DoubleZero ár ma 0.1712 USD. Kövesd nyomon a(z) 2Z USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 2Z ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő DoubleZero ár ma 0.1712 USD. Kövesd nyomon a(z) 2Z USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 2Z ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 2Z

2Z árinformációk

Mi a(z) 2Z

2Z fehér könyv

2Z hivatalos webhely

2Z tokenomikai adatai

2Z árelőrejelzés

2Z előzmények

2Z Vásárlási útmutató

2Z-fiat valutaváltó

2Z spot

2Z USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

DoubleZero Logó

DoubleZero árfolyam(2Z)

1 2Z-USD élő ár:

$0.1711
$0.1711$0.1711
-0.52%1D
USD
DoubleZero (2Z) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:20 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.171
$ 0.171$ 0.171
24h alacsony
$ 0.1832
$ 0.1832$ 0.1832
24h magas

$ 0.171
$ 0.171$ 0.171

$ 0.1832
$ 0.1832$ 0.1832

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.16313724047872777
$ 0.16313724047872777$ 0.16313724047872777

-1.22%

-0.52%

-31.52%

-31.52%

DoubleZero (2Z) valós idejű ár: $ 0.1712. Az elmúlt 24 órában, a(z)2Z legalacsonyabb ára $ 0.171, legmagasabb ára pedig $ 0.1832 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 2Z valaha volt legmagasabb ára $ 0.7501993077269953, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.16313724047872777 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 2Z változása a következő volt: -1.22% az elmúlt órában, -0.52% az elmúlt 24 órában, és -31.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DoubleZero (2Z) piaci információk

No.90

$ 594.31M
$ 594.31M$ 594.31M

$ 176.54K
$ 176.54K$ 176.54K

$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,967,127.2
9,999,967,127.2 9,999,967,127.2

34.71%

0.01%

SOL

A(z) DoubleZero jelenlegi piaci plafonja $ 594.31M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 176.54K. A(z) 2Z keringésben lévő tokenszáma 3.47B, és a teljes tokenszám 9999967127.2. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.71B.

DoubleZero (2Z) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a DoubleZero mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000894-0.52%
30 nap$ -0.344-66.78%
60 nap$ -0.0288-14.40%
90 nap$ -0.0288-14.40%
DoubleZero árváltozása ma

A mai napon a(z) 2Z ára $ -0.000894 (-0.52%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

DoubleZero 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.344 (-66.78%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

DoubleZero 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 2Z ára $ -0.0288 (-14.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

DoubleZero 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0288 (-14.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) DoubleZero (2Z) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) DoubleZero árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál DoubleZero befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd 2Z a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről DoubleZero a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a DoubleZero vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

DoubleZero árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DoubleZero (2Z) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DoubleZero (2Z) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DoubleZero rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DoubleZero árelőrejelzését most!

DoubleZero (2Z) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DoubleZero (2Z) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 2Z token kapcsán!

Hogyan vásárolj DoubleZero (2Z)

A következőt szeretnél vásárolni: DoubleZero? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz DoubleZero eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

2Z helyi valutákra

1 DoubleZero(2Z) - VND
4,505.128
1 DoubleZero(2Z) - AUD
A$0.260224
1 DoubleZero(2Z) - GBP
0.130112
1 DoubleZero(2Z) - EUR
0.147232
1 DoubleZero(2Z) - USD
$0.1712
1 DoubleZero(2Z) - MYR
RM0.717328
1 DoubleZero(2Z) - TRY
7.200672
1 DoubleZero(2Z) - JPY
¥26.3648
1 DoubleZero(2Z) - ARS
ARS$247.755504
1 DoubleZero(2Z) - RUB
13.846656
1 DoubleZero(2Z) - INR
15.199136
1 DoubleZero(2Z) - IDR
Rp2,853.332192
1 DoubleZero(2Z) - PHP
10.04944
1 DoubleZero(2Z) - EGP
￡E.8.094336
1 DoubleZero(2Z) - BRL
R$0.919344
1 DoubleZero(2Z) - CAD
C$0.23968
1 DoubleZero(2Z) - BDT
20.862432
1 DoubleZero(2Z) - NGN
247.397696
1 DoubleZero(2Z) - COP
$663.564352
1 DoubleZero(2Z) - ZAR
R.2.963472
1 DoubleZero(2Z) - UAH
7.154448
1 DoubleZero(2Z) - TZS
T.Sh.420.6384
1 DoubleZero(2Z) - VES
Bs37.8352
1 DoubleZero(2Z) - CLP
$161.2704
1 DoubleZero(2Z) - PKR
Rs48.292096
1 DoubleZero(2Z) - KZT
90.390176
1 DoubleZero(2Z) - THB
฿5.548592
1 DoubleZero(2Z) - TWD
NT$5.271248
1 DoubleZero(2Z) - AED
د.إ0.628304
1 DoubleZero(2Z) - CHF
Fr0.13696
1 DoubleZero(2Z) - HKD
HK$1.330224
1 DoubleZero(2Z) - AMD
֏65.341904
1 DoubleZero(2Z) - MAD
.د.م1.581888
1 DoubleZero(2Z) - MXN
$3.17576
1 DoubleZero(2Z) - SAR
ريال0.640288
1 DoubleZero(2Z) - ETB
Br26.30488
1 DoubleZero(2Z) - KES
KSh22.069392
1 DoubleZero(2Z) - JOD
د.أ0.1213808
1 DoubleZero(2Z) - PLN
0.631728
1 DoubleZero(2Z) - RON
лв0.754992
1 DoubleZero(2Z) - SEK
kr1.624688
1 DoubleZero(2Z) - BGN
лв0.289328
1 DoubleZero(2Z) - HUF
Ft57.622496
1 DoubleZero(2Z) - CZK
3.61232
1 DoubleZero(2Z) - KWD
د.ك0.0523872
1 DoubleZero(2Z) - ILS
0.5564
1 DoubleZero(2Z) - BOB
Bs1.179568
1 DoubleZero(2Z) - AZN
0.29104
1 DoubleZero(2Z) - TJS
SM1.571616
1 DoubleZero(2Z) - GEL
0.463952
1 DoubleZero(2Z) - AOA
Kz156.632592
1 DoubleZero(2Z) - BHD
.د.ب0.0642
1 DoubleZero(2Z) - BMD
$0.1712
1 DoubleZero(2Z) - DKK
kr1.107664
1 DoubleZero(2Z) - HNL
L4.490576
1 DoubleZero(2Z) - MUR
7.830688
1 DoubleZero(2Z) - NAD
$2.960048
1 DoubleZero(2Z) - NOK
kr1.732544
1 DoubleZero(2Z) - NZD
$0.297888
1 DoubleZero(2Z) - PAB
B/.0.1712
1 DoubleZero(2Z) - PGK
K0.71904
1 DoubleZero(2Z) - QAR
ر.ق0.621456
1 DoubleZero(2Z) - RSD
дин.17.31688
1 DoubleZero(2Z) - UZS
soʻm2,062.650128
1 DoubleZero(2Z) - ALL
L14.293488
1 DoubleZero(2Z) - ANG
ƒ0.306448
1 DoubleZero(2Z) - AWG
ƒ0.306448
1 DoubleZero(2Z) - BBD
$0.3424
1 DoubleZero(2Z) - BAM
KM0.287616
1 DoubleZero(2Z) - BIF
Fr501.9584
1 DoubleZero(2Z) - BND
$0.220848
1 DoubleZero(2Z) - BSD
$0.1712
1 DoubleZero(2Z) - JMD
$27.40056
1 DoubleZero(2Z) - KHR
684.8
1 DoubleZero(2Z) - KMF
Fr72.9312
1 DoubleZero(2Z) - LAK
3,721.739056
1 DoubleZero(2Z) - LKR
රු51.972896
1 DoubleZero(2Z) - MDL
L2.903552
1 DoubleZero(2Z) - MGA
Ar767.71216
1 DoubleZero(2Z) - MOP
P1.366176
1 DoubleZero(2Z) - MVR
2.61936
1 DoubleZero(2Z) - MWK
MK296.19312
1 DoubleZero(2Z) - MZN
MT10.93968
1 DoubleZero(2Z) - NPR
रु24.214528
1 DoubleZero(2Z) - PYG
1,205.5904
1 DoubleZero(2Z) - RWF
Fr248.0688
1 DoubleZero(2Z) - SBD
$1.408976
1 DoubleZero(2Z) - SCR
2.472128
1 DoubleZero(2Z) - SRD
$6.5912
1 DoubleZero(2Z) - SVC
$1.492864
1 DoubleZero(2Z) - SZL
L2.958336
1 DoubleZero(2Z) - TMT
m0.5992
1 DoubleZero(2Z) - TND
د.ت0.503328
1 DoubleZero(2Z) - TTD
$1.1556
1 DoubleZero(2Z) - UGX
Sh594.4064
1 DoubleZero(2Z) - XAF
Fr97.2416
1 DoubleZero(2Z) - XCD
$0.46224
1 DoubleZero(2Z) - XOF
Fr97.2416
1 DoubleZero(2Z) - XPF
Fr17.6336
1 DoubleZero(2Z) - BWP
P2.292368
1 DoubleZero(2Z) - BZD
$0.3424
1 DoubleZero(2Z) - CVE
$16.310224
1 DoubleZero(2Z) - DJF
Fr30.3024
1 DoubleZero(2Z) - DOP
$10.968784
1 DoubleZero(2Z) - DZD
د.ج22.17896
1 DoubleZero(2Z) - FJD
$0.392048
1 DoubleZero(2Z) - GNF
Fr1,488.584
1 DoubleZero(2Z) - GTQ
Q1.307968
1 DoubleZero(2Z) - GYD
$35.717456
1 DoubleZero(2Z) - ISK
kr21.4

DoubleZero Forrás

A(z) DoubleZero alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos DoubleZero Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések DoubleZero

Mennyit ér ma a(z) DoubleZero (2Z)?
A(z) élő 2Z ár a(z) USD esetében 0.1712 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 2Z ára a(z) USD esetében?
A(z) 2Z jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1712. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DoubleZero piaci plafonja?
A(z) 2Z piaci plafonja $ 594.31M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 2Z keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 2Z keringésben lévő tokenszáma 3.47B USD.
Mi volt a(z) 2Z mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 2Z mindenkori legmagasabb ára 0.7501993077269953 USD.
Mi volt a(z) 2Z mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 2Z mindenkori legalacsonyabb ára 0.16313724047872777 USD.
Mekkora a(z) 2Z kereskedési volumene?
A(z) 2Z élő 24 órás kereskedési volumene $ 176.54K USD.
A(z) 2Z ára emelkedni fog idén?
A(z) 2Z a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 2Z árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:20 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

2Z-USD kalkulátor

Összeg

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.1712 USD

2Z kereskedés

2Z/USDT
$0.1711
$0.1711$0.1711
-0.58%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,285.20
$110,285.20$110,285.20

+0.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,886.17
$3,886.17$3,886.17

+0.85%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.76
$187.76$187.76

+2.16%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2116
$1.2116$1.2116

-3.98%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,285.20
$110,285.20$110,285.20

+0.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,886.17
$3,886.17$3,886.17

+0.85%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.76
$187.76$187.76

+2.16%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.65
$89.65$89.65

+1.18%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5148
$2.5148$2.5148

+0.59%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0367
$0.0367$0.0367

-26.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05515
$0.05515$0.05515

+175.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09498
$0.09498$0.09498

+14.97%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002393
$0.000000002393$0.000000002393

+450.11%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000517
$0.0000517$0.0000517

+105.15%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01518
$0.01518$0.01518

+89.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005883
$0.00005883$0.00005883

+60.69%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000601
$0.000000000601$0.000000000601

+54.49%