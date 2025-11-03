Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Swarm Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.01359 $0.01359 $0.01359 +1.19% USD Tényleges Előrejelzés Swarm Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Swarm Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.01359. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Swarm Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.014269. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TRUTH 2027-re jelzett ára $ 0.014982 10.25% növekedési aránnyal. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TRUTH 2028-ra jelzett ára $ 0.015732 15.76% növekedési aránnyal. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TRUTH 2029-es célára $ 0.016518 21.55% növekedési aránnyal. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TRUTH 2030-as célára $ 0.017344 27.63% növekedési aránnyal. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Swarm Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.028252. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Swarm Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.046020. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.01359 0.00%

2026 $ 0.014269 5.00%

2027 $ 0.014982 10.25%

2028 $ 0.015732 15.76%

2029 $ 0.016518 21.55%

2030 $ 0.017344 27.63%

2031 $ 0.018211 34.01%

2032 $ 0.019122 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.020078 47.75%

2034 $ 0.021082 55.13%

2035 $ 0.022136 62.89%

2036 $ 0.023243 71.03%

2037 $ 0.024405 79.59%

2038 $ 0.025625 88.56%

2039 $ 0.026907 97.99%

2040 $ 0.028252 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Swarm Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.01359 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.013591 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.013603 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.013645 0.41% Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzése ma A(z) TRUTH előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.01359 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) TRUTH árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.013591 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) TRUTH árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.013603 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Swarm Network (TRUTH) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) TRUTH előrejelzett ára $0.013645 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Swarm Network árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.01359$ 0.01359 $ 0.01359 Árváltozás (24 óra) +1.19% Piaci plafon $ 28.34M$ 28.34M $ 28.34M Forgalomban lévő készlet 2.09B 2.09B 2.09B Volumen (24H) $ 82.68K$ 82.68K $ 82.68K Volumen (24H) -- A legfrissebb TRUTH ár $ 0.01359. A(z) +1.19% 24 órás változása, $ 82.68K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) TRUTH 2.09B keringésben lévő tokenszámmal és $ 28.34M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő TRUTH ár megtekintése

A(z) Swarm Network (TRUTH) vásárlásának módja A következőt próbálsz vásárolni: TRUTH? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz TRUTH pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Swarm Network pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n! Tudd meg, hogyan vásárolhatsz TRUTH pénzeszközt

Swarm Network Korábbi ár A(z) Swarm Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Swarm Network jelenlegi ára 0.01359USD. A(z) Swarm Network (TRUTH) forgalomban lévő kínálata 0.00 TRUTH , így piaci kapitalizációja $28.34M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.02% $ 0.000309 $ 0.01406 $ 0.01298

7 nap -0.08% $ -0.001220 $ 0.01511 $ 0.01247

30 nap -0.14% $ -0.002359 $ 0.01861 $ 0.00891 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Swarm Network árfolyama $0.000309 értékben változott, ami 0.02% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Swarm Network legmagasabb kereskedési értéke $0.01511 , míg a legalacsonyabb $0.01247 volt. Az árváltozás mértéke -0.08% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) TRUTH további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Swarm Network -0.14% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002359 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) TRUTH esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Swarm Network teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) TRUTH teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzési modul? A(z) Swarm Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) TRUTH lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Swarm Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) TRUTH tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Swarm Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) TRUTH jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) TRUTH lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Swarm Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) TRUTH árelőrejelzés?

TRUTH Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: TRUTH? Az előrejelzéseid szerint a(z) TRUTH -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) TRUTH árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Swarm Network (TRUTH) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett TRUTH ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 TRUTH 2026-ban? 1 Swarm Network (TRUTH) ára ma $0.01359 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TRUTH 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) TRUTH előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Swarm Network (TRUTH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TRUTH 2027-ig. Mi a(z) TRUTH becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Swarm Network (TRUTH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) TRUTH becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Swarm Network (TRUTH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 TRUTH 2030-ban? 1 Swarm Network (TRUTH) ára ma $0.01359 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TRUTH 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) TRUTH árelőrejelzése 2040-re? A(z) Swarm Network (TRUTH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TRUTH 2040-ig.