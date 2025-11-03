BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés (USD)

A(z) BOMO on Base árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) BOMO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

BOMO on Base árfolyam előrejelzés
$0.0003816
-15.70%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:36:29 (UTC+8)

BOMO on Base árelőrejelzése 2025-2050 USD

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) BOMO on Base ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000381.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) BOMO on Base ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000400.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BOMO 2027-re jelzett ára $ 0.000420 10.25% növekedési aránnyal.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BOMO 2028-ra jelzett ára $ 0.000441 15.76% növekedési aránnyal.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BOMO 2029-es célára $ 0.000463 21.55% növekedési aránnyal.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BOMO 2030-as célára $ 0.000487 27.63% növekedési aránnyal.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) BOMO on Base ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000793.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) BOMO on Base ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001292.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000381
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000400
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000420
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000441
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000463
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000487
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000511
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000536
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000563
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000591
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000621
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000652
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000685
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000719
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000755
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000793
    107.89%
A(z) BOMO on Base rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000381
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000381
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000381
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000383
    0.41%
BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzése ma

A(z) BOMO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000381. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BOMO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000381. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BOMO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000381. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

BOMO on Base (BOMO) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BOMO előrejelzett ára $0.000383. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális BOMO on Base árstatisztikák

$ 0.0003816
-15.70%

$ 145.39K
381.00M
$ 1.94K
--

A legfrissebb BOMO ár $ 0.0003816. A(z) -15.70% 24 órás változása, $ 1.94K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) BOMO 381.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 145.39K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) BOMO on Base (BOMO) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: BOMO? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz BOMO pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz BOMO on Base pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz BOMO pénzeszközt

BOMO on Base Korábbi ár

A(z) BOMO on Base élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) BOMO on Base jelenlegi ára 0.000381USD. A(z) BOMO on Base (BOMO) forgalomban lévő kínálata 0.00 BOMO, így piaci kapitalizációja $145.39K.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.23%
    $ -0.000119
    $ 0.000501
    $ 0.00034
  • 7 nap
    -0.54%
    $ -0.000463
    $ 0.000903
    $ 0.00034
  • 30 nap
    -0.94%
    $ -0.006018
    $ 0.006406
    $ 0.00034
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) BOMO on Base árfolyama $-0.000119 értékben változott, ami -0.23%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) BOMO on Base legmagasabb kereskedési értéke $0.000903, míg a legalacsonyabb $0.00034 volt. Az árváltozás mértéke -0.54% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BOMO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) BOMO on Base -0.94%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.006018 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BOMO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) BOMO on Base teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) BOMO teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzési modul?

A(z) BOMO on Base árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BOMO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) BOMO on Base következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BOMO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) BOMO on Base árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BOMO jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BOMO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) BOMO on Base jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BOMO árelőrejelzés?

BOMO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: BOMO?
Az előrejelzéseid szerint a(z) BOMO -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) BOMO árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) BOMO on Base (BOMO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett BOMO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 BOMO 2026-ban?
1 BOMO on Base (BOMO) ára ma $0.000381. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BOMO 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) BOMO előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) BOMO on Base (BOMO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BOMO 2027-ig.
Mi a(z) BOMO becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) BOMO on Base (BOMO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) BOMO becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) BOMO on Base (BOMO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 BOMO 2030-ban?
1 BOMO on Base (BOMO) ára ma $0.000381. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BOMO 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) BOMO árelőrejelzése 2040-re?
A(z) BOMO on Base (BOMO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BOMO 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:36:29 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.