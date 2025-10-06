TőzsdeDEX+
A(z) élő BOMO on Base ár ma 0.0004293 USD. Kövesd nyomon a(z) BOMO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOMO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

BOMO árinformációk

Mi a(z) BOMO

BOMO hivatalos webhely

BOMO tokenomikai adatai

BOMO árelőrejelzés

BOMO előzmények

BOMO Vásárlási útmutató

BOMO-fiat valutaváltó

BOMO spot

BOMO on Base Logó

BOMO on Base árfolyam(BOMO)

1 BOMO-USD élő ár:

$0.0004293
-5.16%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:34 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0004051
24h alacsony
$ 0.0005014
24h magas

$ 0.0004051
$ 0.0005014
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
+1.39%

-5.16%

-51.55%

-51.55%

BOMO on Base (BOMO) valós idejű ár: $ 0.0004293. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOMO legalacsonyabb ára $ 0.0004051, legmagasabb ára pedig $ 0.0005014 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOMO valaha volt legmagasabb ára $ 0.022125194895044928, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000006003498518756 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOMO változása a következő volt: +1.39% az elmúlt órában, -5.16% az elmúlt 24 órában, és -51.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOMO on Base (BOMO) piaci információk

No.2890

$ 163.56K
$ 1.39K
$ 214.65K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%

BASE

A(z) BOMO on Base jelenlegi piaci plafonja $ 163.56K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.39K. A(z) BOMO keringésben lévő tokenszáma 381.00M, és a teljes tokenszám 500000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 214.65K.

BOMO on Base (BOMO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a BOMO on Base mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000023357-5.16%
30 nap$ -0.0063907-93.71%
60 nap$ -0.0178927-97.66%
90 nap$ -0.0044437-91.20%
BOMO on Base árváltozása ma

A mai napon a(z) BOMO ára $ -0.000023357 (-5.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

BOMO on Base 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0063907 (-93.71%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

BOMO on Base 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BOMO ára $ -0.0178927 (-97.66%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

BOMO on Base 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0044437 (-91.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) BOMO on Base (BOMO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) BOMO on Base árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál BOMO on Base befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BOMO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről BOMO on Base a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a BOMO on Base vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

BOMO on Base árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BOMO on Base (BOMO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BOMO on Base (BOMO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BOMO on Base rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BOMO on Base árelőrejelzését most!

BOMO on Base (BOMO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BOMO on Base (BOMO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOMO token kapcsán!

Hogyan vásárolj BOMO on Base (BOMO)

A következőt szeretnél vásárolni: BOMO on Base? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz BOMO on Base eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BOMO helyi valutákra

BOMO on Base Forrás

A(z) BOMO on Base alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos BOMO on Base Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések BOMO on Base

Mennyit ér ma a(z) BOMO on Base (BOMO)?
A(z) élő BOMO ár a(z) USD esetében 0.0004293 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOMO ára a(z) USD esetében?
A(z) BOMO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0004293. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BOMO on Base piaci plafonja?
A(z) BOMO piaci plafonja $ 163.56K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOMO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOMO keringésben lévő tokenszáma 381.00M USD.
Mi volt a(z) BOMO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOMO mindenkori legmagasabb ára 0.022125194895044928 USD.
Mi volt a(z) BOMO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOMO mindenkori legalacsonyabb ára 0.000006003498518756 USD.
Mekkora a(z) BOMO kereskedési volumene?
A(z) BOMO élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.39K USD.
A(z) BOMO ára emelkedni fog idén?
A(z) BOMO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOMO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:34 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

