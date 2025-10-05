R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés (USD)

A(z) R0AR TOKEN árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) 1R0R a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) R0AR TOKEN árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

R0AR TOKEN árfolyam előrejelzés
$0.01298
+0.38%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:55:19 (UTC+8)

R0AR TOKEN árelőrejelzése 2025-2050 USD

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) R0AR TOKEN ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.01298.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) R0AR TOKEN ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.013629.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) 1R0R 2027-re jelzett ára $ 0.014310 10.25% növekedési aránnyal.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) 1R0R 2028-ra jelzett ára $ 0.015025 15.76% növekedési aránnyal.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1R0R 2029-es célára $ 0.015777 21.55% növekedési aránnyal.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1R0R 2030-as célára $ 0.016566 27.63% növekedési aránnyal.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) R0AR TOKEN ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.026984.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) R0AR TOKEN ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.043954.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.01298
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013629
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014310
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015025
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015777
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016566
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017394
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018264
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.019177
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020136
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021143
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022200
    71.03%
  • 2037
    $ 0.023310
    79.59%
  • 2038
    $ 0.024475
    88.56%
  • 2039
    $ 0.025699
    97.99%
  • 2040
    $ 0.026984
    107.89%
A(z) R0AR TOKEN rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • October 5, 2025(Ma)
    $ 0.01298
    0.00%
  • October 6, 2025(Holnap)
    $ 0.012981
    0.01%
  • October 12, 2025(E hét)
    $ 0.012992
    0.10%
  • November 4, 2025(30 nap)
    $ 0.013033
    0.41%
R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzése ma

A(z) 1R0R előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $0.01298. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzése holnap

October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) 1R0R árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.012981. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzés ezen a héten

October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) 1R0R árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.012992. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

R0AR TOKEN (1R0R) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) 1R0R előrejelzett ára $0.013033. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális R0AR TOKEN árstatisztikák

$ 0.01298
+0.38%

--
--
$ 9.69K
--

A legfrissebb 1R0R ár $ 0.01298. A(z) +0.38% 24 órás változása, $ 9.69K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) 1R0R -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) R0AR TOKEN (1R0R) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: 1R0R? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz 1R0R pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz R0AR TOKEN pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz 1R0R pénzeszközt

R0AR TOKEN Korábbi ár

A(z) R0AR TOKEN élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) R0AR TOKEN jelenlegi ára 0.01298USD. A(z) R0AR TOKEN (1R0R) forgalomban lévő kínálata 0.00 1R0R, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.01%
    $ -0.00017
    $ 0.01319
    $ 0.01286
  • 7 nap
    -0.24%
    $ -0.004149
    $ 0.0174
    $ 0.01286
  • 30 nap
    -0.64%
    $ -0.02373
    $ 0.03751
    $ 0.01286
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) R0AR TOKEN árfolyama $-0.00017 értékben változott, ami -0.01%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) R0AR TOKEN legmagasabb kereskedési értéke $0.0174, míg a legalacsonyabb $0.01286 volt. Az árváltozás mértéke -0.24% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) 1R0R további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) R0AR TOKEN -0.64%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.02373 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) 1R0R esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) R0AR TOKEN teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) 1R0R teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzési modul?

A(z) R0AR TOKEN árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) 1R0R lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) R0AR TOKEN következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) 1R0R tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) R0AR TOKEN árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) 1R0R jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) 1R0R lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) R0AR TOKEN jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) 1R0R árelőrejelzés?

1R0R Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: 1R0R?
Az előrejelzéseid szerint a(z) 1R0R -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) 1R0R árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) R0AR TOKEN (1R0R) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett 1R0R ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 1R0R 2026-ban?
1 R0AR TOKEN (1R0R) ára ma $0.01298. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) 1R0R 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) 1R0R előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) R0AR TOKEN (1R0R) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 1R0R 2027-ig.
Mi a(z) 1R0R becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) R0AR TOKEN (1R0R) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) 1R0R becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) R0AR TOKEN (1R0R) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 1R0R 2030-ban?
1 R0AR TOKEN (1R0R) ára ma $0.01298. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) 1R0R 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) 1R0R árelőrejelzése 2040-re?
A(z) R0AR TOKEN (1R0R) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 1R0R 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:55:19 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.