R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) R0AR TOKEN (1R0R) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

R0AR TOKEN (1R0R) tokennel kapcsolatos információk R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Hivatalos webhely: https://r0ar.io/ Fehér könyv: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Vásárolj most 1R0R tokent!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) R0AR TOKEN (1R0R) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.04521 $ 0.04521 $ 0.04521 Minden idők mélypontja: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Jelenlegi ár: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 További tudnivalók a(z) R0AR TOKEN (1R0R) áráról

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 1R0R tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 1R0R token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 1R0R tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 1R0R token élő árfolyamát!

A(z) 1R0R vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) R0AR TOKEN (1R0R) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) 1R0R megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz 1R0R tokent a MEXC-n!

R0AR TOKEN (1R0R) árelőzményei A felhasználók a(z) 1R0R árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) 1R0R árelőzményeivel!

1R0R árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 1R0R kapcsán? 1R0R-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 1R0R tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

