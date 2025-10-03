A(z) élő R0AR TOKEN ár ma 0.01297 USD. Kövesd nyomon a(z) 1R0R USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 1R0R ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő R0AR TOKEN ár ma 0.01297 USD. Kövesd nyomon a(z) 1R0R USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 1R0R ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

R0AR TOKEN Logó

R0AR TOKEN árfolyam(1R0R)

1 1R0R-USD élő ár:

$0.01297
$0.01297$0.01297
+0.30%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:23:53 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
24h alacsony
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
24h magas

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.31%

+0.30%

-24.20%

-24.20%

R0AR TOKEN (1R0R) valós idejű ár: $ 0.01297. Az elmúlt 24 órában, a(z)1R0R legalacsonyabb ára $ 0.01286, legmagasabb ára pedig $ 0.01319 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 1R0R valaha volt legmagasabb ára $ 0.05359728874422925, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.003689277531738991 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 1R0R változása a következő volt: -0.31% az elmúlt órában, +0.30% az elmúlt 24 órában, és -24.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

R0AR TOKEN (1R0R) piaci információk

No.5870

--
----

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

$ 129.70M
$ 129.70M$ 129.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

A(z) R0AR TOKEN jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 10.01K. A(z) 1R0R keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000010. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 129.70M.

R0AR TOKEN (1R0R) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a R0AR TOKEN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000388+0.30%
30 nap$ -0.02374-64.67%
60 nap$ -0.00735-36.18%
90 nap$ -0.00766-37.14%
R0AR TOKEN árváltozása ma

A mai napon a(z) 1R0R ára $ +0.0000388 (+0.30%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

R0AR TOKEN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02374 (-64.67%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

R0AR TOKEN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 1R0R ára $ -0.00735 (-36.18%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

R0AR TOKEN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00766 (-37.14%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) R0AR TOKEN (1R0R) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) R0AR TOKEN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál R0AR TOKEN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd 1R0R a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről R0AR TOKEN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a R0AR TOKEN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

R0AR TOKEN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) R0AR TOKEN (1R0R) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) R0AR TOKEN (1R0R) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) R0AR TOKEN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) R0AR TOKEN árelőrejelzését most!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) R0AR TOKEN (1R0R) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 1R0R token kapcsán!

Hogyan vásárolj R0AR TOKEN (1R0R)

A következőt szeretnél vásárolni: R0AR TOKEN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz R0AR TOKEN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

1R0R helyi valutákra

R0AR TOKEN Forrás

A(z) R0AR TOKEN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos R0AR TOKEN Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések R0AR TOKEN

Mennyit ér ma a(z) R0AR TOKEN (1R0R)?
A(z) élő 1R0R ár a(z) USD esetében 0.01297 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 1R0R ára a(z) USD esetében?
A(z) 1R0R jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01297. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) R0AR TOKEN piaci plafonja?
A(z) 1R0R piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 1R0R keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 1R0R keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) 1R0R mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 1R0R mindenkori legmagasabb ára 0.05359728874422925 USD.
Mi volt a(z) 1R0R mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 1R0R mindenkori legalacsonyabb ára 0.003689277531738991 USD.
Mekkora a(z) 1R0R kereskedési volumene?
A(z) 1R0R élő 24 órás kereskedési volumene $ 10.01K USD.
A(z) 1R0R ára emelkedni fog idén?
A(z) 1R0R a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 1R0R árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:23:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

