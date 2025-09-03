ZeroByte (ZB) Informacije o cijeni (USD)

ZeroByte (ZB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZB je $ 0.00197172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZeroByte (ZB)

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZeroByte je $ 22.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZB je 999.57M, s ukupnom količinom od 999565854.762401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.28K.