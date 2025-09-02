Zero (ZER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01411301 24-satna najniža cijena $ 0.01551878 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 12.38 Najniža cijena $ 0.00210668 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -5.14% Promjena cijene (7D) -14.08%

Zero (ZER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01448627. Tijekom protekla 24 sata, ZERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01411301 i najviše cijene $ 0.01551878, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZER je $ 12.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00210668.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZER se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -5.14% u posljednjih 24 sata i -14.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zero (ZER)

Tržišna kapitalizacija $ 207.87K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 207.87K Količina u optjecaju 14.40M Ukupna količina 14,397,688.8

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zero je $ 207.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZER je 14.40M, s ukupnom količinom od 14397688.8. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.87K.