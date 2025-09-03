Više o ZLK

ZLK Informacije o cijeni

ZLK Službena web stranica

ZLK Tokenomija

ZLK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Zenlink Network Logotip

Zenlink Network Cijena (ZLK)

Neuvršten

1 ZLK u USD cijena uživo:

$0.00178625
$0.00178625$0.00178625
-1.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Zenlink Network (ZLK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:42:34 (UTC+8)

Zenlink Network (ZLK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00178625
$ 0.00178625$ 0.00178625
24-satna najniža cijena
$ 0.00184682
$ 0.00184682$ 0.00184682
24-satna najviša cijena

$ 0.00178625
$ 0.00178625$ 0.00178625

$ 0.00184682
$ 0.00184682$ 0.00184682

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 0.00133491
$ 0.00133491$ 0.00133491

--

-1.94%

-17.12%

-17.12%

Zenlink Network (ZLK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00178625. Tijekom protekla 24 sata, ZLKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178625 i najviše cijene $ 0.00184682, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZLK je $ 4.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00133491.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZLK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -17.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zenlink Network (ZLK)

$ 97.27K
$ 97.27K$ 97.27K

--
----

$ 127.56K
$ 127.56K$ 127.56K

54.45M
54.45M 54.45M

71,409,945.0
71,409,945.0 71,409,945.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zenlink Network je $ 97.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZLK je 54.45M, s ukupnom količinom od 71409945.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.56K.

Zenlink Network (ZLK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zenlink Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zenlink Network u USD iznosila je $ -0.0004550989.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zenlink Network u USD iznosila je $ +0.0000464299.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zenlink Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.94%
30 dana$ -0.0004550989-25.47%
60 dana$ +0.0000464299+2.60%
90 dana$ 0--

Što je Zenlink Network (ZLK)

Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Zenlink Network (ZLK)

Službena web-stranica

Zenlink Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zenlink Network (ZLK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zenlink Network (ZLK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zenlink Network.

Provjerite Zenlink Network predviđanje cijene sada!

ZLK u lokalnim valutama

Zenlink Network (ZLK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zenlink Network (ZLK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZLK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zenlink Network (ZLK)

Koliko Zenlink Network (ZLK) vrijedi danas?
Cijena ZLK uživo u USD je 0.00178625 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZLK u USD?
Trenutačna cijena ZLK u USD je $ 0.00178625. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zenlink Network?
Tržišna kapitalizacija za ZLK je $ 97.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZLK?
Količina u optjecaju za ZLK je 54.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZLK?
ZLK je postigao ATH cijenu od 4.4 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZLK?
ZLK je vidio ATL cijenu od 0.00133491 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZLK?
24-satni obujam trgovanja za ZLK je -- USD.
Hoće li ZLK još narasti ove godine?
ZLK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZLK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:42:34 (UTC+8)

Zenlink Network (ZLK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.