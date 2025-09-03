Zenlink Network (ZLK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00178625 $ 0.00178625 $ 0.00178625 24-satna najniža cijena $ 0.00184682 $ 0.00184682 $ 0.00184682 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00178625$ 0.00178625 $ 0.00178625 24-satna najviša cijena $ 0.00184682$ 0.00184682 $ 0.00184682 Najviša cijena ikada $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Najniža cijena $ 0.00133491$ 0.00133491 $ 0.00133491 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) -17.12% Promjena cijene (7D) -17.12%

Zenlink Network (ZLK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00178625. Tijekom protekla 24 sata, ZLKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178625 i najviše cijene $ 0.00184682, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZLK je $ 4.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00133491.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZLK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -17.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zenlink Network (ZLK)

Tržišna kapitalizacija $ 97.27K$ 97.27K $ 97.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.56K$ 127.56K $ 127.56K Količina u optjecaju 54.45M 54.45M 54.45M Ukupna količina 71,409,945.0 71,409,945.0 71,409,945.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zenlink Network je $ 97.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZLK je 54.45M, s ukupnom količinom od 71409945.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.56K.