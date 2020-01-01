Zenlink Network (ZLK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zenlink Network (ZLK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zenlink Network (ZLK) Informacije Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Službena web stranica: https://zenlink.pro/ Kupi ZLK odmah!

Zenlink Network (ZLK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zenlink Network (ZLK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.86K $ 110.86K $ 110.86K Ukupna količina: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M Količina u optjecaju: $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 145.39K $ 145.39K $ 145.39K Povijesni maksimum: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Povijesni minimum: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 Trenutna cijena: $ 0.00203595 $ 0.00203595 $ 0.00203595 Saznajte više o cijeni Zenlink Network (ZLK)

Zenlink Network (ZLK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zenlink Network (ZLK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZLK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZLK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZLK tokena, istražite ZLK cijenu tokena uživo!

ZLK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZLK? Naša ZLK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZLK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!