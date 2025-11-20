Yourself Cijena danas

Trenutačna cijena Yourself (YOURSELF) danas je --, s promjenom od 7.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YOURSELF u USD je -- po YOURSELF.

Yourself trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 106,225, s količinom u optjecaju od 999.44M YOURSELF. Tijekom posljednja 24 sata, YOURSELF trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00146841, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, YOURSELF se kretao 0.00% u posljednjem satu i +12.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yourself (YOURSELF)

Tržišna kapitalizacija $ 106.23K$ 106.23K $ 106.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 106.23K$ 106.23K $ 106.23K Količina u optjecaju 999.44M 999.44M 999.44M Ukupna količina 999,440,972.6190753 999,440,972.6190753 999,440,972.6190753

