ynUSD Max Cijena (YNUSDX)

1 YNUSDX u USD cijena uživo:

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena ynUSD Max (YNUSDX)
ynUSD Max (YNUSDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

--

0.00%

0.00%

ynUSD Max (YNUSDX) cijena u stvarnom vremenu je $1.012. Tijekom protekla 24 sata, YNUSDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNUSDX je $ 1.013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.997125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNUSDX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ynUSD Max (YNUSDX)

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

--
----

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

84.96K
84.96K 84.96K

84,959.07050422794
84,959.07050422794 84,959.07050422794

Trenutačna tržišna kapitalizacija ynUSD Max je $ 85.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YNUSDX je 84.96K, s ukupnom količinom od 84959.07050422794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.99K.

ynUSD Max (YNUSDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ynUSD Max u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ynUSD Max u USD iznosila je $ +0.0129702980.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ynUSD Max u USD iznosila je $ +0.0117793764.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ynUSD Max u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0129702980+1.28%
60 dana$ +0.0117793764+1.16%
90 dana$ 0--

Što je ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ynUSD Max Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ynUSD Max (YNUSDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ynUSD Max (YNUSDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ynUSD Max.

Provjerite ynUSD Max predviđanje cijene sada!

YNUSDX u lokalnim valutama

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ynUSD Max (YNUSDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YNUSDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ynUSD Max (YNUSDX)

Koliko ynUSD Max (YNUSDX) vrijedi danas?
Cijena YNUSDX uživo u USD je 1.012 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YNUSDX u USD?
Trenutačna cijena YNUSDX u USD je $ 1.012. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ynUSD Max?
Tržišna kapitalizacija za YNUSDX je $ 85.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YNUSDX?
Količina u optjecaju za YNUSDX je 84.96K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YNUSDX?
YNUSDX je postigao ATH cijenu od 1.013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YNUSDX?
YNUSDX je vidio ATL cijenu od 0.997125 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YNUSDX?
24-satni obujam trgovanja za YNUSDX je -- USD.
Hoće li YNUSDX još narasti ove godine?
YNUSDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YNUSDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
