ynUSD Max (YNUSDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Najniža cijena $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

ynUSD Max (YNUSDX) cijena u stvarnom vremenu je $1.012. Tijekom protekla 24 sata, YNUSDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNUSDX je $ 1.013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.997125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNUSDX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ynUSD Max (YNUSDX)

Tržišna kapitalizacija $ 85.99K$ 85.99K $ 85.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.99K$ 85.99K $ 85.99K Količina u optjecaju 84.96K 84.96K 84.96K Ukupna količina 84,959.07050422794 84,959.07050422794 84,959.07050422794

Trenutačna tržišna kapitalizacija ynUSD Max je $ 85.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YNUSDX je 84.96K, s ukupnom količinom od 84959.07050422794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.99K.