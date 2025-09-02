Više o YNETHX

YNETHX Informacije o cijeni

YNETHX Bijela knjiga

YNETHX Službena web stranica

YNETHX Tokenomija

YNETHX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ynETH MAX Logotip

ynETH MAX Cijena (YNETHX)

Neuvršten

1 YNETHX u USD cijena uživo:

$4,625.46
$4,625.46$4,625.46
-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ynETH MAX (YNETHX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:58:52 (UTC+8)

ynETH MAX (YNETHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64
24-satna najniža cijena
$ 4,712.41
$ 4,712.41$ 4,712.41
24-satna najviša cijena

$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64

$ 4,712.41
$ 4,712.41$ 4,712.41

$ 5,182.23
$ 5,182.23$ 5,182.23

$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64

+0.61%

-1.76%

-0.38%

-0.38%

ynETH MAX (YNETHX) cijena u stvarnom vremenu je $4,624.74. Tijekom protekla 24 sata, YNETHXtrgovalo je između najniže cijene $ 1,029.64 i najviše cijene $ 4,712.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNETHX je $ 5,182.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,029.64.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNETHX se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ynETH MAX (YNETHX)

$ 40.82M
$ 40.82M$ 40.82M

--
----

$ 40.82M
$ 40.82M$ 40.82M

8.82K
8.82K 8.82K

8,824.99336168189
8,824.99336168189 8,824.99336168189

Trenutačna tržišna kapitalizacija ynETH MAX je $ 40.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YNETHX je 8.82K, s ukupnom količinom od 8824.99336168189. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.82M.

ynETH MAX (YNETHX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ynETH MAX u USD iznosila je $ -83.237107411413.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ynETH MAX u USD iznosila je $ +1,290.4444395180.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ynETH MAX u USD iznosila je $ +3,338.8657285500.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ynETH MAX u USD iznosila je $ +1,865.348137078803.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -83.237107411413-1.76%
30 dana$ +1,290.4444395180+27.90%
60 dana$ +3,338.8657285500+72.20%
90 dana$ +1,865.348137078803+67.60%

Što je ynETH MAX (YNETHX)

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ynETH MAX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ynETH MAX (YNETHX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ynETH MAX (YNETHX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ynETH MAX.

Provjerite ynETH MAX predviđanje cijene sada!

YNETHX u lokalnim valutama

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ynETH MAX (YNETHX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YNETHX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ynETH MAX (YNETHX)

Koliko ynETH MAX (YNETHX) vrijedi danas?
Cijena YNETHX uživo u USD je 4,624.74 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YNETHX u USD?
Trenutačna cijena YNETHX u USD je $ 4,624.74. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ynETH MAX?
Tržišna kapitalizacija za YNETHX je $ 40.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YNETHX?
Količina u optjecaju za YNETHX je 8.82K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YNETHX?
YNETHX je postigao ATH cijenu od 5,182.23 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YNETHX?
YNETHX je vidio ATL cijenu od 1,029.64 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YNETHX?
24-satni obujam trgovanja za YNETHX je -- USD.
Hoće li YNETHX još narasti ove godine?
YNETHX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YNETHX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:58:52 (UTC+8)

ynETH MAX (YNETHX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.