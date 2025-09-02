ynETH MAX (YNETHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1,029.64 $ 1,029.64 $ 1,029.64 24-satna najniža cijena $ 4,712.41 $ 4,712.41 $ 4,712.41 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1,029.64$ 1,029.64 $ 1,029.64 24-satna najviša cijena $ 4,712.41$ 4,712.41 $ 4,712.41 Najviša cijena ikada $ 5,182.23$ 5,182.23 $ 5,182.23 Najniža cijena $ 1,029.64$ 1,029.64 $ 1,029.64 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) -1.76% Promjena cijene (7D) -0.38% Promjena cijene (7D) -0.38%

ynETH MAX (YNETHX) cijena u stvarnom vremenu je $4,624.74. Tijekom protekla 24 sata, YNETHXtrgovalo je između najniže cijene $ 1,029.64 i najviše cijene $ 4,712.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNETHX je $ 5,182.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,029.64.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNETHX se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ynETH MAX (YNETHX)

Tržišna kapitalizacija $ 40.82M$ 40.82M $ 40.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.82M$ 40.82M $ 40.82M Količina u optjecaju 8.82K 8.82K 8.82K Ukupna količina 8,824.99336168189 8,824.99336168189 8,824.99336168189

Trenutačna tržišna kapitalizacija ynETH MAX je $ 40.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YNETHX je 8.82K, s ukupnom količinom od 8824.99336168189. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.82M.