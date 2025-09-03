Yieldwatch (WATCH) Informacije o cijeni (USD)

Yieldwatch (WATCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.01404569. Tijekom protekla 24 sata, WATCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01394449 i najviše cijene $ 0.01413169, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WATCH je $ 3.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0088812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WATCH se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yieldwatch (WATCH)

Tržišna kapitalizacija $ 137.71K$ 137.71K $ 137.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 281.05K$ 281.05K $ 281.05K Količina u optjecaju 9.80M 9.80M 9.80M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yieldwatch je $ 137.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WATCH je 9.80M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 281.05K.