Yieldification (YDF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.089964$ 0.089964 $ 0.089964 Najniža cijena $ 0.00001585$ 0.00001585 $ 0.00001585 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.71% Promjena cijene (7D) -7.71%

Yieldification (YDF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004922. Tijekom protekla 24 sata, YDFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YDF je $ 0.089964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001585.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YDF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yieldification (YDF)

Tržišna kapitalizacija $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.38K$ 61.38K $ 61.38K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yieldification je $ 49.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YDF je 1.00B, s ukupnom količinom od 1247015593.320986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.38K.