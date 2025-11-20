WPAY Cijena danas

Trenutačna cijena WPAY (WPAY) danas je $ 0.172976, s promjenom od 1.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WPAY u USD je $ 0.172976 po WPAY.

WPAY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,061,820, s količinom u optjecaju od 11.92M WPAY. Tijekom posljednja 24 sata, WPAY trgovao je između $ 0.170059 (niska) i $ 0.173648 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.262798, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04720244.

U kratkoročnim performansama, WPAY se kretao +0.16% u posljednjem satu i -0.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WPAY (WPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.73B$ 1.73B $ 1.73B Količina u optjecaju 11.92M 11.92M 11.92M Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

