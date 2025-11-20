WOLFI Cijena danas

Trenutačna cijena WOLFI (WOLFI) danas je --, s promjenom od 3.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WOLFI u USD je -- po WOLFI.

WOLFI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 342,810, s količinom u optjecaju od 10.00B WOLFI. Tijekom posljednja 24 sata, WOLFI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00191356, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WOLFI se kretao +0.02% u posljednjem satu i -42.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WOLFI (WOLFI)

Tržišna kapitalizacija $ 342.81K$ 342.81K $ 342.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 342.81K$ 342.81K $ 342.81K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WOLFI je $ 342.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOLFI je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 342.81K.