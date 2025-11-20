Will Cijena danas

Trenutačna cijena Will (WILL) danas je $ 0.0000119, s promjenom od 1.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WILL u USD je $ 0.0000119 po WILL.

Will trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,838.89, s količinom u optjecaju od 1.00B WILL. Tijekom posljednja 24 sata, WILL trgovao je između $ 0.00001086 (niska) i $ 0.000012 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00065666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001056.

U kratkoročnim performansama, WILL se kretao +0.48% u posljednjem satu i +3.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Will (WILL)

Tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Will je $ 11.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WILL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.84K.