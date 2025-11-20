WeWay Cijena danas

Trenutačna cijena WeWay (WWY) danas je $ 0.00000893, s promjenom od 6.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WWY u USD je $ 0.00000893 po WWY.

WeWay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 60,894, s količinom u optjecaju od 6.82B WWY. Tijekom posljednja 24 sata, WWY trgovao je između $ 0.0000087 (niska) i $ 0.00000958 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.080202, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000087.

U kratkoročnim performansama, WWY se kretao -0.22% u posljednjem satu i -12.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WeWay (WWY)

Tržišna kapitalizacija $ 60.89K$ 60.89K $ 60.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.52K$ 62.52K $ 62.52K Količina u optjecaju 6.82B 6.82B 6.82B Ukupna količina 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

