Waveform (WAVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00085153 $ 0.00085153 $ 0.00085153 24-satna najniža cijena $ 0.00092156 $ 0.00092156 $ 0.00092156 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00085153$ 0.00085153 $ 0.00085153 24-satna najviša cijena $ 0.00092156$ 0.00092156 $ 0.00092156 Najviša cijena ikada $ 0.0249053$ 0.0249053 $ 0.0249053 Najniža cijena $ 0.00032406$ 0.00032406 $ 0.00032406 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +5.83% Promjena cijene (7D) +17.26% Promjena cijene (7D) +17.26%

Waveform (WAVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00092084. Tijekom protekla 24 sata, WAVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00085153 i najviše cijene $ 0.00092156, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAVE je $ 0.0249053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00032406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAVE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +5.83% u posljednjih 24 sata i +17.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waveform (WAVE)

Tržišna kapitalizacija $ 920.48K$ 920.48K $ 920.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 920.48K$ 920.48K $ 920.48K Količina u optjecaju 999.61M 999.61M 999.61M Ukupna količina 999,608,113.331713 999,608,113.331713 999,608,113.331713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waveform je $ 920.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAVE je 999.61M, s ukupnom količinom od 999608113.331713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 920.48K.