Waveform Logotip

Waveform Cijena (WAVE)

Neuvršten

1 WAVE u USD cijena uživo:

$0.00091653
$0.00091653$0.00091653
+5.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Waveform (WAVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:10:25 (UTC+8)

Waveform (WAVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00085153
$ 0.00085153$ 0.00085153
24-satna najniža cijena
$ 0.00092156
$ 0.00092156$ 0.00092156
24-satna najviša cijena

$ 0.00085153
$ 0.00085153$ 0.00085153

$ 0.00092156
$ 0.00092156$ 0.00092156

$ 0.0249053
$ 0.0249053$ 0.0249053

$ 0.00032406
$ 0.00032406$ 0.00032406

+0.23%

+5.83%

+17.26%

+17.26%

Waveform (WAVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00092084. Tijekom protekla 24 sata, WAVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00085153 i najviše cijene $ 0.00092156, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAVE je $ 0.0249053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00032406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAVE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +5.83% u posljednjih 24 sata i +17.26% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Waveform (WAVE)

$ 920.48K
$ 920.48K$ 920.48K

--
----

$ 920.48K
$ 920.48K$ 920.48K

999.61M
999.61M 999.61M

999,608,113.331713
999,608,113.331713 999,608,113.331713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waveform je $ 920.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAVE je 999.61M, s ukupnom količinom od 999608113.331713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 920.48K.

Waveform (WAVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Waveform u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Waveform u USD iznosila je $ -0.0001660962.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Waveform u USD iznosila je $ -0.0006899070.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Waveform u USD iznosila je $ +0.0003113159710990104.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.83%
30 dana$ -0.0001660962-18.03%
60 dana$ -0.0006899070-74.92%
90 dana$ +0.0003113159710990104+51.08%

Što je Waveform (WAVE)

Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.

Waveform Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Waveform (WAVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Waveform (WAVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Waveform.

Provjerite Waveform predviđanje cijene sada!

Waveform (WAVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Waveform (WAVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Waveform (WAVE)

Koliko Waveform (WAVE) vrijedi danas?
Cijena WAVE uživo u USD je 0.00092084 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAVE u USD?
Trenutačna cijena WAVE u USD je $ 0.00092084. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Waveform?
Tržišna kapitalizacija za WAVE je $ 920.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAVE?
Količina u optjecaju za WAVE je 999.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAVE?
WAVE je postigao ATH cijenu od 0.0249053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAVE?
WAVE je vidio ATL cijenu od 0.00032406 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAVE?
24-satni obujam trgovanja za WAVE je -- USD.
Hoće li WAVE još narasti ove godine?
WAVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:10:25 (UTC+8)

