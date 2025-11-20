WAVE Cijena danas

Trenutačna cijena WAVE (WAV) danas je $ 0.00019417, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAV u USD je $ 0.00019417 po WAV.

WAVE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 62,656, s količinom u optjecaju od 322.68M WAV. Tijekom posljednja 24 sata, WAV trgovao je između $ 0.00019416 (niska) i $ 0.00019417 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02539264, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00015716.

U kratkoročnim performansama, WAV se kretao -- u posljednjem satu i -10.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WAVE (WAV)

