Visual Workflow AI Cijena danas

Trenutačna cijena Visual Workflow AI (FLOWAI) danas je $ 0.00001425, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLOWAI u USD je $ 0.00001425 po FLOWAI.

Visual Workflow AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,555.84, s količinom u optjecaju od 951.45M FLOWAI. Tijekom posljednja 24 sata, FLOWAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00014895, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001405.

U kratkoročnim performansama, FLOWAI se kretao -- u posljednjem satu i +0.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Visual Workflow AI (FLOWAI)

Tržišna kapitalizacija $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Količina u optjecaju 951.45M 951.45M 951.45M Ukupna količina 989,425,498.137019 989,425,498.137019 989,425,498.137019

Trenutačna tržišna kapitalizacija Visual Workflow AI je $ 13.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOWAI je 951.45M, s ukupnom količinom od 989425498.137019. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.10K.