Vibe Coding Meta Cijena danas

Trenutačna cijena Vibe Coding Meta (VIBECODER) danas je $ 0.00005993, s promjenom od 0.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIBECODER u USD je $ 0.00005993 po VIBECODER.

Vibe Coding Meta trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 58,132, s količinom u optjecaju od 969.92M VIBECODER. Tijekom posljednja 24 sata, VIBECODER trgovao je između $ 0.00005589 (niska) i $ 0.00006099 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00065667, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003453.

U kratkoročnim performansama, VIBECODER se kretao -1.03% u posljednjem satu i -0.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vibe Coding Meta je $ 58.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIBECODER je 969.92M, s ukupnom količinom od 969919174.56096. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.13K.