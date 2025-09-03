Više o VNTY

Vanity Logotip

Vanity Cijena (VNTY)

Neuvršten

1 VNTY u USD cijena uživo:

--
----
+1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vanity (VNTY)
Vanity (VNTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.71%

+41.37%

+41.37%

Vanity (VNTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VNTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VNTY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VNTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i +41.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vanity (VNTY)

$ 25.09K
$ 25.09K$ 25.09K

--
----

$ 25.09K
$ 25.09K$ 25.09K

999.43M
999.43M 999.43M

999,431,585.423801
999,431,585.423801 999,431,585.423801

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vanity je $ 25.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VNTY je 999.43M, s ukupnom količinom od 999431585.423801. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.09K.

Vanity (VNTY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vanity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vanity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vanity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vanity u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.71%
30 dana$ 0+110.28%
60 dana$ 0+23.76%
90 dana$ 0--

Što je Vanity (VNTY)

VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond.

Resurs Vanity (VNTY)

Popis dopuštenih

Vanity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vanity (VNTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vanity (VNTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vanity.

Provjerite Vanity predviđanje cijene sada!

VNTY u lokalnim valutama

Vanity (VNTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vanity (VNTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VNTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vanity (VNTY)

Koliko Vanity (VNTY) vrijedi danas?
Cijena VNTY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VNTY u USD?
Trenutačna cijena VNTY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vanity?
Tržišna kapitalizacija za VNTY je $ 25.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VNTY?
Količina u optjecaju za VNTY je 999.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VNTY?
VNTY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VNTY?
VNTY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VNTY?
24-satni obujam trgovanja za VNTY je -- USD.
Hoće li VNTY još narasti ove godine?
VNTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VNTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vanity (VNTY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

