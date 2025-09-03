Vanity (VNTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.71% Promjena cijene (7D) +41.37% Promjena cijene (7D) +41.37%

Vanity (VNTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VNTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VNTY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VNTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i +41.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vanity (VNTY)

Tržišna kapitalizacija $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Količina u optjecaju 999.43M 999.43M 999.43M Ukupna količina 999,431,585.423801 999,431,585.423801 999,431,585.423801

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vanity je $ 25.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VNTY je 999.43M, s ukupnom količinom od 999431585.423801. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.09K.