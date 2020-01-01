Vanity (VNTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vanity (VNTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vanity (VNTY) Informacije VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond. Bijela knjiga: https://vanitybazaar.ghost.io/vanitybazaar-revolutionizing-solana-address-identity-whitepaper/ Kupi VNTY odmah!

Vanity (VNTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vanity (VNTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.86K $ 11.86K $ 11.86K Ukupna količina: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Količina u optjecaju: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.86K $ 11.86K $ 11.86K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Vanity (VNTY)

Vanity (VNTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vanity (VNTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VNTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VNTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VNTY tokena, istražite VNTY cijenu tokena uživo!

VNTY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VNTY? Naša VNTY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VNTY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!