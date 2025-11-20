V2EX Cijena danas

Trenutačna cijena V2EX (V2EX) danas je $ 0.00295281, s promjenom od 1.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije V2EX u USD je $ 0.00295281 po V2EX.

V2EX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,962,482, s količinom u optjecaju od 1000.00M V2EX. Tijekom posljednja 24 sata, V2EX trgovao je između $ 0.00263266 (niska) i $ 0.0029635 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01572952, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00252121.

U kratkoročnim performansama, V2EX se kretao +0.65% u posljednjem satu i -4.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu V2EX (V2EX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,277.608706 999,999,277.608706 999,999,277.608706

Trenutačna tržišna kapitalizacija V2EX je $ 2.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju V2EX je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999277.608706. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.