USDbr (USDBR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.936231 $ 0.936231 $ 0.936231 24-satna najniža cijena $ 1.072 $ 1.072 $ 1.072 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.936231$ 0.936231 $ 0.936231 24-satna najviša cijena $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0.844613$ 0.844613 $ 0.844613 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

USDbr (USDBR) cijena u stvarnom vremenu je $0.936373. Tijekom protekla 24 sata, USDBRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.936231 i najviše cijene $ 1.072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDBR je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.844613.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDBR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDbr (USDBR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Količina u optjecaju 2.19M 2.19M 2.19M Ukupna količina 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDbr je $ 2.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDBR je 2.19M, s ukupnom količinom od 2191970.743083579. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.05M.