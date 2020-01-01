USDbr (USDBR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USDbr (USDBR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USDbr (USDBR) Informacije NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Službena web stranica: https://nome.gg Bijela knjiga: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol Kupi USDBR odmah!

USDbr (USDBR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USDbr (USDBR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Ukupna količina: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Količina u optjecaju: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.844613 $ 0.844613 $ 0.844613 Trenutna cijena: $ 0.938047 $ 0.938047 $ 0.938047 Saznajte više o cijeni USDbr (USDBR)

USDbr (USDBR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USDbr (USDBR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDBR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDBR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDBR tokena, istražite USDBR cijenu tokena uživo!

USDBR Predviđanje cijene

