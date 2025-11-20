Unit Plasma Cijena danas

Trenutačna cijena Unit Plasma (UXPL) danas je $ 0.24492, s promjenom od 0.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UXPL u USD je $ 0.24492 po UXPL.

Unit Plasma trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 87,838,520, s količinom u optjecaju od 360.06M UXPL. Tijekom posljednja 24 sata, UXPL trgovao je između $ 0.217807 (niska) i $ 0.25793 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.57, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.216324.

U kratkoročnim performansama, UXPL se kretao -0.67% u posljednjem satu i -8.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unit Plasma (UXPL)

Tržišna kapitalizacija $ 87.84M$ 87.84M $ 87.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44B$ 2.44B $ 2.44B Količina u optjecaju 360.06M 360.06M 360.06M Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

