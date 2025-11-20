Unchained Cijena danas

Trenutačna cijena Unchained (UNCHAINED) danas je $ 0.00003852, s promjenom od 20.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UNCHAINED u USD je $ 0.00003852 po UNCHAINED.

Unchained trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38,521, s količinom u optjecaju od 999.91M UNCHAINED. Tijekom posljednja 24 sata, UNCHAINED trgovao je između $ 0.00003207 (niska) i $ 0.00003928 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00098023, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003119.

U kratkoročnim performansama, UNCHAINED se kretao -1.16% u posljednjem satu i -36.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unchained (UNCHAINED)

Tržišna kapitalizacija $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unchained je $ 38.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNCHAINED je 999.91M, s ukupnom količinom od 999907427.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.52K.