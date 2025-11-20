Tuff Cijena danas

Trenutačna cijena Tuff (TUFF) danas je $ 0.0000319, s promjenom od 6.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TUFF u USD je $ 0.0000319 po TUFF.

Tuff trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,898, s količinom u optjecaju od 999.96M TUFF. Tijekom posljednja 24 sata, TUFF trgovao je između $ 0.00003027 (niska) i $ 0.0000341 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00226927, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002489.

U kratkoročnim performansama, TUFF se kretao -0.59% u posljednjem satu i +11.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tuff (TUFF)

Tržišna kapitalizacija $ 31.90K$ 31.90K $ 31.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.90K$ 31.90K $ 31.90K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,961,271.972313 999,961,271.972313 999,961,271.972313

