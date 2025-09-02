Treble (TREB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.173334, 24-satna najviša cijena $ 0.185197, Najviša cijena ikada $ 0.814964, Najniža cijena $ 0.130074, Promjena cijene (1H) +0.88%, Promjena cijene (1D) -2.49%, Promjena cijene (7D) +6.70%

Treble (TREB) cijena u stvarnom vremenu je $0.179011. Tijekom protekla 24 sata, TREBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.173334 i najviše cijene $ 0.185197, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TREB je $ 0.814964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.130074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TREB se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -2.49% u posljednjih 24 sata i +6.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Treble (TREB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.39M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.56M, Količina u optjecaju 7.78M, Ukupna količina 42,249,832.31539275

Trenutačna tržišna kapitalizacija Treble je $ 1.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TREB je 7.78M, s ukupnom količinom od 42249832.31539275. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.56M.