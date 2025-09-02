Više o TREB

TREB Informacije o cijeni

TREB Bijela knjiga

TREB Službena web stranica

TREB Tokenomija

TREB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Treble Logotip

Treble Cijena (TREB)

Neuvršten

1 TREB u USD cijena uživo:

$0.179011
$0.179011$0.179011
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Treble (TREB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:51 (UTC+8)

Treble (TREB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.173334
$ 0.173334$ 0.173334
24-satna najniža cijena
$ 0.185197
$ 0.185197$ 0.185197
24-satna najviša cijena

$ 0.173334
$ 0.173334$ 0.173334

$ 0.185197
$ 0.185197$ 0.185197

$ 0.814964
$ 0.814964$ 0.814964

$ 0.130074
$ 0.130074$ 0.130074

+0.88%

-2.49%

+6.70%

+6.70%

Treble (TREB) cijena u stvarnom vremenu je $0.179011. Tijekom protekla 24 sata, TREBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.173334 i najviše cijene $ 0.185197, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TREB je $ 0.814964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.130074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TREB se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -2.49% u posljednjih 24 sata i +6.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Treble (TREB)

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

7.78M
7.78M 7.78M

42,249,832.31539275
42,249,832.31539275 42,249,832.31539275

Trenutačna tržišna kapitalizacija Treble je $ 1.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TREB je 7.78M, s ukupnom količinom od 42249832.31539275. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.56M.

Treble (TREB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Treble u USD iznosila je $ -0.004588989204452.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Treble u USD iznosila je $ -0.0529394779.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Treble u USD iznosila je $ -0.0740393971.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Treble u USD iznosila je $ -0.2199212872296405.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004588989204452-2.49%
30 dana$ -0.0529394779-29.57%
60 dana$ -0.0740393971-41.36%
90 dana$ -0.2199212872296405-55.12%

Što je Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Treble Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Treble (TREB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Treble (TREB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Treble.

Provjerite Treble predviđanje cijene sada!

TREB u lokalnim valutama

Treble (TREB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Treble (TREB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TREB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Treble (TREB)

Koliko Treble (TREB) vrijedi danas?
Cijena TREB uživo u USD je 0.179011 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TREB u USD?
Trenutačna cijena TREB u USD je $ 0.179011. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Treble?
Tržišna kapitalizacija za TREB je $ 1.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TREB?
Količina u optjecaju za TREB je 7.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TREB?
TREB je postigao ATH cijenu od 0.814964 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TREB?
TREB je vidio ATL cijenu od 0.130074 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TREB?
24-satni obujam trgovanja za TREB je -- USD.
Hoće li TREB još narasti ove godine?
TREB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TREB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:51 (UTC+8)

Treble (TREB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.