Treble (TREB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Treble (TREB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Treble (TREB) Informacije Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Službena web stranica: https://trebleswap.com Bijela knjiga: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Kupi TREB odmah!

Treble (TREB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Treble (TREB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Ukupna količina: $ 42.25M $ 42.25M $ 42.25M Količina u optjecaju: $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Povijesni maksimum: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 Povijesni minimum: $ 0.130074 $ 0.130074 $ 0.130074 Trenutna cijena: $ 0.174578 $ 0.174578 $ 0.174578 Saznajte više o cijeni Treble (TREB)

Treble (TREB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Treble (TREB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TREB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TREB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TREB tokena, istražite TREB cijenu tokena uživo!

TREB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TREB? Naša TREB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TREB predviđanje cijene tokena odmah!

