Torus (TORUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.267078 24-satna najviša cijena $ 0.317082 Najviša cijena ikada $ 1.056 Najniža cijena $ 0.100263 Promjena cijene (1H) -1.50% Promjena cijene (1D) -13.33% Promjena cijene (7D) -5.32%

Torus (TORUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.269184. Tijekom protekla 24 sata, TORUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.267078 i najviše cijene $ 0.317082, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORUS je $ 1.056, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100263.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORUS se promijenio za -1.50% u posljednjih sat vremena, -13.33% u posljednjih 24 sata i -5.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Torus (TORUS)

Tržišna kapitalizacija $ 18.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.76M Količina u optjecaju 68.36M Ukupna količina 144,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Torus je $ 18.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TORUS je 68.36M, s ukupnom količinom od 144000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.76M.