Tokenlon (LON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.643453 $ 0.643453 $ 0.643453 24-satna najniža cijena $ 0.666689 $ 0.666689 $ 0.666689 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.643453$ 0.643453 $ 0.643453 24-satna najviša cijena $ 0.666689$ 0.666689 $ 0.666689 Najviša cijena ikada $ 9.81$ 9.81 $ 9.81 Najniža cijena $ 0.371875$ 0.371875 $ 0.371875 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) -1.38% Promjena cijene (7D) -3.75% Promjena cijene (7D) -3.75%

Tokenlon (LON) cijena u stvarnom vremenu je $0.656008. Tijekom protekla 24 sata, LONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.643453 i najviše cijene $ 0.666689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LON je $ 9.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.371875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LON se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -1.38% u posljednjih 24 sata i -3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokenlon (LON)

Tržišna kapitalizacija $ 81.13M$ 81.13M $ 81.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 92.13M$ 92.13M $ 92.13M Količina u optjecaju 123.69M 123.69M 123.69M Ukupna količina 140,451,028.838767 140,451,028.838767 140,451,028.838767

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokenlon je $ 81.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LON je 123.69M, s ukupnom količinom od 140451028.838767. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.13M.