Toad Killer ($TOAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) +0.82% Promjena cijene (7D) +0.82%

Toad Killer ($TOAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TOADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TOAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TOAD se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toad Killer ($TOAD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toad Killer je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TOAD je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.