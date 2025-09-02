Više o $TOAD

$TOAD Informacije o cijeni

$TOAD Službena web stranica

$TOAD Tokenomija

$TOAD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Toad Killer Logotip

Toad Killer Cijena ($TOAD)

Neuvršten

1 $TOAD u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Toad Killer ($TOAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:44 (UTC+8)

Toad Killer ($TOAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.49%

+0.82%

+0.82%

Toad Killer ($TOAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TOADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TOAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TOAD se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toad Killer ($TOAD)

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toad Killer je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TOAD je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.

Toad Killer ($TOAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Toad Killer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Toad Killer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Toad Killer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Toad Killer u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.49%
30 dana$ 0+4.51%
60 dana$ 0+53.68%
90 dana$ 0--

Što je Toad Killer ($TOAD)

TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Toad Killer ($TOAD)

Službena web-stranica

Toad Killer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Toad Killer ($TOAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Toad Killer ($TOAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Toad Killer.

Provjerite Toad Killer predviđanje cijene sada!

$TOAD u lokalnim valutama

Toad Killer ($TOAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Toad Killer ($TOAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $TOAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Toad Killer ($TOAD)

Koliko Toad Killer ($TOAD) vrijedi danas?
Cijena $TOAD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $TOAD u USD?
Trenutačna cijena $TOAD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Toad Killer?
Tržišna kapitalizacija za $TOAD je $ 1.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $TOAD?
Količina u optjecaju za $TOAD je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $TOAD?
$TOAD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $TOAD?
$TOAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $TOAD?
24-satni obujam trgovanja za $TOAD je -- USD.
Hoće li $TOAD još narasti ove godine?
$TOAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $TOAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:44 (UTC+8)

Toad Killer ($TOAD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.