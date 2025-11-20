TIME Cijena danas

Trenutačna cijena TIME (TIME) danas je --, s promjenom od 1.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TIME u USD je -- po TIME.

TIME trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 130,127, s količinom u optjecaju od 465.34B TIME. Tijekom posljednja 24 sata, TIME trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00006371, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TIME se kretao -0.74% u posljednjem satu i -8.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TIME (TIME)

Tržišna kapitalizacija $ 130.13K$ 130.13K $ 130.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 130.13K$ 130.13K $ 130.13K Količina u optjecaju 465.34B 465.34B 465.34B Ukupna količina 465,341,268,686.5636 465,341,268,686.5636 465,341,268,686.5636

