Tim (TIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.30% Promjena cijene (7D) +1.85% Promjena cijene (7D) +1.85%

Tim (TIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.30% u posljednjih 24 sata i +1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tim (TIM)

Tržišna kapitalizacija $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Količina u optjecaju 799.96M 799.96M 799.96M Ukupna količina 799,959,429.0 799,959,429.0 799,959,429.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tim je $ 32.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIM je 799.96M, s ukupnom količinom od 799959429.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.29K.